Sudamericano Femenino Sub 20: Paraguay ante Colombia, por seguir sumando

Paraguay había iniciado la fase final del certamen con una derrota ante Brasil por 3-1, luego logró su recuperación al superar a Venezuela por 2-0, para sumar sus primeros tres puntos y pasar a ocupar la tercera posición, por detrás de Brasil y Ecuador, que tienen 6 unidades.

Un nuevo triunfo será clave para las aspiraciones de la Albirroja por alcanzar el objetivo de acceder a uno de los cuatro cupos al Mundial de la categoría en Polonia, previsto para el mes de setiembre del año en curso.

En la última ronda de la fase de grupos, el pasado jueves 12 de febrero, Paraguay y Colombia ya se habían enfrentado, con marcador final de 0-0.

Los demás encuentros previstos para hoy son: 18:00: Venezuela ante Ecuador, en el Carfem, y a las 20:00, el clásico sudamericano entre Brasil y Argentina, en el estadio Luis Giagni de Villa Elisa.

En la segunda ronda del hexagonal, Brasil había superado a Colombia por 1-0, en tanto que Ecuador venció a Argentina por 1-0. La cuarta ronda pondrá a Paraguay frente a Argentina y la última ronda cierra contra Ecuador.