0-1. El Athletic se lleva el derbi ante el Eibar en el descuento

Ipurua acogía un encuentro entre dos equipos a la baja, sobre todo el Athletic, que normalmente transita por puestos más elevados de la clasificación pero que lleva un mes de competición con tan malos resultados como los del Eibar, con sus deberes para la permanencia adelantados.

Como había poca confianza, el desgaste fue la estrategia de ambos conjuntos y las ocasiones apenas existieron en la primera mitad en la portería de Nanclares, salvo un remate aislado de Sara Martín, y tampoco en la de Eunate Astragala, cedida por las rojiblancas a sus vecinas eibarresas.

El excesivo respeto a una posible derrota campeó sobre Ipurua también en la segunda mitad, muy similar al primer período, con control intenso de la posesión rojiblanca pero ya con la incapacidad de llevar peligro a Astragala superando la tupida red de defensoras dispuestas por las locales.

El Athletic mejoró con la entrada de Agote y Vilariño, y tuvo, mediado este período, su mejor ocasión de gol en las botas de Pinedo, que no enfocó bien el camino de la portería por muy poco.

El derbi parecía abocado al empate sin goles pero, a un minuto para la finalización, con una prolongación de nueve, llegó el tanto que desató la euforia de las vizcaínas ,conseguido por una oportunista Agote con asistencia de Valero.

0.-Eibar F. : Astragala; Ojeda, Andrés, Masegur, Belem, Camino; Lacosta (Moreno, min . 77), Altonaga (Valej, min. 85), Rico Torres, Martín; y Álvarez (Clement, min. 85).

1.- Athletic F.: Nanclares; Arana, Torre Larranaga, Elexpuru; Vilariño, (Agote, min. 57), Valero, Zubieta (Oguiza, min. 82), Nerea Nevado (Amezaga, min. 71); Pinedo (Gurtubay, min. 82), Campos (Azkona, min. 57), y Sara Ortega.

Arbitraje: Alicia Espinosa (Comité Madrileño). Amonestó a Belem y Zubieta.

Incidencias: un millar de aficionados en el estadio de Ipurua, con notable presencia de seguidores del Athletic.