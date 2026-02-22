1-0. El Oporto reafirma su liderato con otra victoria frente al Rio Ave

El primer y único gol anotado por los 'dragones' en este juego llegó de la mano del centrocampista danés Victor Froholdt, quien finalizó una jugada del polaco Oskar Pietuszewski.

Los españoles Gabri Veiga y Borja Sainz también fueron protagonistas del encuentro, con varias oportunidades de gol que, no obstante, no consiguieron encajar.

Este ha sido el primer partido del Oporto sin el delantero internacional español Samu Aghehowa, uno de los mayores goleadores del equipo y que se perderá el resto de la temporada debido a una lesión en la rodilla derecha por la que ya ha sido operado.

El Oporto es primero de la tabla con 62 puntos, cuatro por delante del segundo, el Sporting, y a siete del tercero, el Benfica. Por su parte, el Rio Ave ocupa el puesto número 15 en la clasificación de la competición lusa con 20 puntos.

