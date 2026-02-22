10 datos de la jornada 25

1 – El Barcelona, aún más infalible en casa

El Barcelona retomó la primera posición de la tabla en el Camp Nou, donde logró su duodécima victoria en doce partidos en esta Liga como local, al imponerse por 3-0 al Levante. En su estadio en este curso, el equipo azulgrana ha marcado 37 goles y tan solo ha encajado cinco dentro de la competición liguera. El Atlético ha sumado dos puntos menos con un partido más y el Real Madrid suma tres puntos menos en casa con los mismos choques.

2 – El Real Madrid pierde en LaLiga nueve victorias después

Recién estrenado su liderato, el Real Madrid lo perdió de nuevo, derrotado por 2-1 contra Osasuna. No caía en LaLiga EA Sports desde el pasado 7 de diciembre, aún con Xabi Alonso en el banquillo. Desde entonces, entre su etapa final y el inicio de la dirección de Álvaro Arbeloa, había sumado nueve victorias seguidas en este torneo, hasta su tropiezo en El Sadar, con un gol de Raúl García en el tramo final.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alexander Sorloth ha marcado doce goles en esta campaña entre todas las competiciones, siete de ellos en el año 2026, tras anotar dos dianas más en el triunfo por 4-2 del Atlético de Madrid ante el Espanyol. Él inició y completó la remontada. Ya había marcado antes en el nuevo año ante la Real Sociedad, el Real Madrid, el Alavés, el Mallorca y el Bodo/Glimt.

4 - El Valencia, 3 derrotas en las últimas 4 jornadas

El Valencia, derrotado por 2-1 por el Villarreal, ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos de LaLiga EA Sports, tras caer por 2-1 contra el Betis y por 0-2 con el Real Madrid, aparte de ganar por 0-2 al Levante. Ya encadena cinco duelos sin vencer al Villarreal.

5 – El Celta reencuentra el triunfo tras 4 jornadas

Después de dos empates y dos derrotas, el Celta volvió a ganar en la Liga, con una victoria por 2-0 sobre el Mallorca con dos goles de Iago Aspas, uno de ellos de penalti. En las cuatro citas anteriores, había perdió 1-2 con Osasuna y 3-1 con la Real Sociedad y había igualado 2-2 con el Espanyol y 0-0 con el Getafe.

6 - El Athletic, en su mejor racha de victorias desde agosto: 3 triunfos seguidos

El Athletic Club confirmó su reacción con su tercer triunfo consecutivo, que supone su mejor racha liguera desde el pasado mes de agosto, cuando empezó las primeras tres jornadas con otras tantas victorias. Ahora, además del 2-1 al Elche, se impuso por 1-2 al Oviedo y por 4-2 al Levante. El equipo bilbaíno mira a Europa y olvida la zona de descenso.

7 - El Elche sigue sin ganar como visitante

El Elche, doblegado por el Athletic Club (2-1), no ha ganado aún como visitante en esta campaña de LaLiga EA Sports, en la que, además, entre casa y fuera, lleva ocho jornadas sin victoria, mientras se aproxima la zona de descenso. En doce salidas, sumó nada más cuatro puntos con cuatro empates y ocho derrotas.

8 – El Sevilla vuelve a ganar como visitante tras siete salidas en LaLiga

El Sevilla venció por 0-1 al Getafe, en un duelo directo por la permanencia y con Matías Almeyda sancionado, después de siete salidas consecutivas sin vencer en LaLiga EA Sports, desde el 0-1 al Rayo Vallecano del pasado 28 de septiembre. Desde entonces y hasta este domingo, había sufrido cinco derrotas y dos empates lejos de su estadio.

8 - Álvaro García supera a Cota como el jugador del Rayo con más partidos en Primera

Álvaro García disputó su partido número 198 con el Rayo Vallecano en Primera División, en el empate con el Betis en el estadio de La Cartuja (1-1), para superar a Jesús Diego Cota, que jugó 197, como el futbolista con más encuentros de la historia con el conjunto franjirrojo en la máxima categoría nacional. El tercero es Ángel Luis Alcázar, con 181 choques.

10 - El Oviedo, un 3-3 en San Sebastián como en Girona

Como ya le ocurrió en Girona, aún con Luis Carrión en su banquillo, los hechos se repitieron contra la Real Sociedad en San Sebastián, ahora con Guillermo Almada como técnico. Primero, el conjunto asturiano se adelantó por dos veces, después le dio la vuelta al marcador su rival, con el 3-2 en el minuto 90, y finalmente logró un punto agónico al final, en este caso en el minuto 92 por medio de Eric Bailley. Un punto que no le vale de mucho al último de la clasificación, que sólo ha ganado uno de sus últimos 17 duelos de la Liga.