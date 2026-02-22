Alta tensión

El incidente en el estadio Da Luz de Lisboa, en cuanto Vinicius marcó el gol del triunfo para el Real Madrid ante el Benfica, agitó el cara a cara del conjunto español contra el Benfica. Lo sucedido tras el estupendo gol del brasileño invadió el desarrollo y el devenir del juego. Casi más allá de este mero enfrentamiento. Las secuelas saltaron a la escena principal de este tramo de la Champions y arrinconaron parcialmente los marcadores del resto de duelos que parecen de cara para el propio club blanco, para el Atlético Madrid, para el París Saint Germain, para el Galatasaray, para el Borussia Dortmund, el Bodo Glimt, el Newcastle o el Bayer Leverkusen.

Sin embargo, y aunque el Santiago Bernabéu centralice la mayoría del interés, más allá de lo que pueda suceder en el terreno de juego, once contra once, casi todos los choques están sin definir y el martes y miércoles próximos lo que suceda será definitivo.

Uno de los grandes atractivos que se contemplaron cuando se celebró el sorteo de los dieciseisavos de final fue el reencuentro Del Real Madrid con el preparador Jose Mourinho. El técnico luso había dejado en evidencia semanas antes al representante español, al que condenó a esta eliminatoria de más cuando parecía tener amarrado el Real Madrid un lugar entre los ocho primeros puestos y, por tanto, el pase a octavos.

Aquella derrota en la última jornada de la fase liga condenó al Real Madrid y ensalzó la figura del técnico luso. Pero el pasado martes, cuando el equipo de Álvaro Arbeoa acudió con la lección aprendida y logró ganar, todo cambió. Mourinho fue expulsado precipitadamente en medio del lío y se aseguró una ausencia del banquillo del que fue su estadio durante tres años. Además, las declaraciones, su tibieza y su falta de empatía con un posible racismo y las acusaciones de provocador a Vinicius relajaron el entusiasmo de una parte del madridismo respecto al reencuentro con el que fue su entrenador. La presencia de Mourinho en el recinto blanco es una incógnita y no se someterá, otra vez, al referéndum de la que fue su afición.

El público madridista acudirá a sostener a su equipo ante el compromiso continental y a reprochar su actitud, si juega, a Prestianni. Además, apoyará a Vinicius.

Y entre tanto, el Real Madrid debe hacer valer la ventaja lograda en Lisboa para acceder a octavos y dejar fuera al Benfica.

El Atlético de Madrid ha sido capaz de mostrar su mejor cara y, tres días después, la peor, y a continuación otra vez la mejor y poco más tarde, como en Butarque contra el Rayo, la mas gris otra vez. Jan Oblak dejó entrever que de forma inconsciente la plantilla “elegía los partidos”, tras el varapalo ante el equipo debe Vallecas.

Sin expectativas en la Liga, con gran parte de su apuesta centrada en la Copa, dentro de diez días, y con el asunto europeo aún por resolver, el equipo de Diego Pablo Simeone espera al Club Brujas el martes con cierta precaución. Baja muchos enteros el representante belga como visitante. Calificado por Simeone como el más intenso de la competición, acude sin nada que perder al Metropolitano.

Mucho tiene en juego el Atlético Madrid, condenado a este play in después del tropiezo inesperado en Madrid contra el Bodo Glimt. El recinto rojiblanco ha perdido la condición de infranqueable que tuvo durante gran parte del curso. Cayó contra el Betis primero y luego frente el bloque noruego. Por tanto, no puede permitirse un revés más como anfitrión en Europa y el miércoles debe resolver, hacer valer el peso de su estadio, para sacar adelante el cara a cara contra un rival inferior, pero con desparpajo en ataque, y seguir su progresión en la Champions.

El Bayer Leverkusen, el París Saint Germain y el Newcastle fueron los otros equipos, junto al Real Madrid, que ganaron como visitante en la ida de los dieciseisavos de final. El conjunto germano, lejos de la autoridad que mostró en tiempos pasados, con Xabi Alonso como entrenador, se ha descolgado en la Bundesliga, pero sigue como club a tener en cuenta en la competición europea. Tiene un pie en los octavos de final después de ganar en Atenas al Olimpiacos del español Jose Luis Mendilibar con un doblete del checo Patrik Schick.

Más claro lo tiene en Newcastle, que goleó al Qarabag en Azerbaiyán (1-6). Son las urracas los que tienen el futuro más claro y su reserva realizada en la próxima ronda. El Newcastle, que tiene que cumplir con el trámite de la vuelta para cerrar la serie, afianza el poder del fútbol inglés, que asentará el pleno de la Premier.

El París Saint Germain, con el impulso de Desiré Doue, salió airoso del estadio Luis II en el partido contra el Mónaco (2-3). El triunfo, remontada incluida, ha limitado las posibilidades de su rival, que llegó a tener una ventaja de 2-0 y al que se le marchó la victoria y gran parte de sus ambiciones europeas. Ahora, aunque no está lejos de su rival, necesita de un triunfo casi histórico para poner contra las cuerdas al vigente campeón que dirige Luis Enrique y que ha perdido solvencia en la Ligue 1. Pero el cuadro monegasco no está en su mejor momento, aunque no está lejos del éxito. A solo un gol.

El Bodo Glimt afianzó su condición de equipo revelación y ahora tiene un pie en los octavos después de dejar en evidencia en Noruega al vigente subcampeón, al Inter, al que ganó por 3-1 en la ida. El choque del martes en el Giusseppe Meazza apunta como uno de los más intensos de los dieciseisavos. El líder de la Serie A necesita del acierto y la épica para cumplir con sus expectativas y avanzar en la competición

El Galatasaray sonrojó al Juventus en Estambul (5-2) y puso un pie en los octavos de final, aunque el cuadro italiano aún no da todo por perdido. Intentará el miércoles hacer valer el factor campo y su condición de local para enmendar el desastre de esta semana y volver a su estado natural, como una de las grandes potencias del viejo continente, aunque ha perdido relevancia.

El Borussia Dortmund, de la mano de Serghou Guirassy, encarriló su pase a octavos. Ganó con solvencia a un timorato Atalanta (2-0). No es un imposible para la DEA el compromiso, aunque las sensaciones alejan al equipo transalpino de su objetivo. El representante alemán, con seis victorias seguidas y en crecimiento en la Bundesliga, hizo valer su fortaleza.