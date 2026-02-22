Fútbol Internacional
22 de febrero de 2026 - 11:25

Bernal y Cancelo, titulares en el Barça; Pedri y Rashford, en el banquillo

Imagen sin descripción

Barcelona, 22 feb (EFE).- La titularidad de Marc Bernal en el centro del campo en detrimento de Fermín López y de Joao Cancelo en defensa por Pau Cubarsí son las principales novedades en la alineación del Barcelona para enfrentarse este domingo al Levante en LaLiga EA Sports.

Por EFE

El centrocampista Pedro González 'Pedri' y el delantero Marcus Rashford han recibido el alta médica, pero esperarán su oportunidad en el banquillo.

Así pues, el equipo de Hansi Flick formará de inicio con Joan García; Kounde, Eric, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

Por su parte, el Levante saltará al terreno de juego del Spotify Camp Nou con Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Rey, Olasagasti; Víctor García, Carlos Álvarez, Tunde; y Romero.