Bernal y Cancelo, titulares en el Barça; Pedri y Rashford, en el banquillo

El centrocampista Pedro González 'Pedri' y el delantero Marcus Rashford han recibido el alta médica, pero esperarán su oportunidad en el banquillo.
Así pues, el equipo de Hansi Flick formará de inicio con Joan García; Kounde, Eric, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; y Lewandowski.
Por su parte, el Levante saltará al terreno de juego del Spotify Camp Nou con Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Rey, Olasagasti; Víctor García, Carlos Álvarez, Tunde; y Romero.