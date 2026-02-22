Diego González anota en remontada del Atlas

En la victoria del Atlas sobre Atlético San Luis por 3-2 se dio el primer gol del uruguayo Agustín Rodríguez en el fútbol mexicano.

El Atlas (quinto en la clasificación), que dirige el argentino Diego Cocca, firmó en su casa su cuarto triunfo en el torneo y llegó a 13 puntos.

Como local, el equipo rojinegro lleva una racha de nueve partidos sin perder que comenzó en el pasado Apertura 2025. “Ganó el Atlas revirtiendo un resultado, algo que hace mucho tiempo no pasaba, estoy muy contento. Para nosotros es fundamental hacernos fuertes de local y lo que tenemos que mejorar, y nos va a costar, es ganar de visitante seguido o por lo menos competir para sacar un punto” , comentó Cocca.

El Atlético San Luis (12°), dirigido por el español Guillermo Abascal y en el que milita el paraguayo Jesús Medina, sufrió su cuarta derrota y se quedó con siete unidades.

La visita tuvo una cómoda ventaja con goles del brasileño João Pedro (3’) y Eduardo Águila (41’) . Los Zorros del Atlas emparejaron el marcador con dos penales ejecutados por el paraguayo Diego González (45+9’) y Eduardo Aguirre (59’), mientras que el Toro Rodríguez anotó a los 82 minutos el tanto de la victoria de Atlas.

Recién llegado del Juventud de Las Piedras uruguayo, el Toro Rodríguez debutó este sábado en Atlas al ingresar al minuto 70. Doce minutos más tarde, anotaba su primer gol en México y le daba la victoria a los Zorros. AFP