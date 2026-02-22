Doce goles de Budimir, nueve de Sorloth y Vinicius y liderato de Mbappé

El atacante francés suma 23 goles, después de 25 jornadas. Una cifra inalcanzable para el resto.

Ninguno de los tres primeros marcó ningún gol. Ni Mbappé, ni Muriqi, ni Ferran Torres, con doce, alcanzado ya por Budimir, que abrió de penalti el triunfo de Osasuna contra el Real Madrid en el estadio de El Sadar.

En ese duelo, el único gol del Real Madrid fue de Vinicius, que ha batido nueve veces la portería rival; las mismas que Sorloth, autor de un ‘doblete’ en el 4-2 del Atlético de Madrid al Espanyol.

- Con 23 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 16 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca).

- Con 12 goles: Ferran Torres (Barcelona); Budimir (CRO) (4p) (Osasuna).

- Con 10 goles: Lewandowski (POL) (1p) y Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Borja Iglesias (3p) (Celta); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad).

- Con 9 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Vinicius (BRA) (2p) (Real Madrid); Moleiro (Villarreal).

- Con 8 goles: Raphinha (BRA) (1p) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Mikautadze (GEO) (Villarreal)

- Con 7 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Vanat (UKR) (2p) (Girona); De Frutos (Rayo Vallecano); Hugo Duro (Valencia); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 6 goles: Guruzeta (1p) (Athletic); Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Dani Olmo (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Rafa Mir y André Silva (POR) (1p) (Elche); Pere Milla (Espanyol); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Guedes (POR) (Real Sociedad); Akor Adams (NGR) (1p) (Sevilla).

- Con 5 goles: Toni Martínez y Lucas Boyé (ARG) (1p) (Alavés); Robert Navarro (Athletic); Ez Abde (MAR) y Fornals (Betis); Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Arambarri (URU) (2p) (Getafe); Raúl García de Haro (Osasuna); Viñas (1p) (Oviedo); Brais Méndez (1p) (Real Sociedad); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 4 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Nico Williams (1p) (Athletic); Rashford (ING) (Barcelona); Ruibal (Betis); Aspas (2p) (Celta); Germán Valera (Elche); Carlos Romero, Kike García (1p) y Roberto (1p) (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Tsygankov (UKR) (Girona); Iván Romero (Levante); Samu Costa (POR) (Mallorca); Víctor Muñoz (Osasuna); Gonzalo y Bellingham (ING) (Real Madrid); Oskarsson (ISL) (Real Sociedad); Djibril Sow (SUI) (Sevilla).

- Con 3 goles: Almada (ARG) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Bakambu (CGO) (Betis); Ferran Jutglá y Swedberg (SUE) (Celta); Cabrera (URU) (Espanyol); Liso (Getafe); Stuani (URU) (2p) y Ounahi (MAR) (Girona); Ilyas Chaira (MAR) (Oviedo); Álvaro García e Isi (2p) (Rayo Vallecano); Güler (TUR) (Real Madrid); Barrenetxea (Real Sociedad); Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED), Ramazani (BEL) y Diego López (Valencia); Pépé (CIV), Pape Gueye (SEN) y Comesaña (Villarreal).

- Con 2 goles: Berenguer, Sancet (2p) y Jauregizar (Athletic); Álex Baena, Gallagher (ING) y Koke (Atlético de Madrid); Marc Bernal, Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Lo Celso (ARG) (Betis); El Abdellaoui (MAR), Hugo Álvarez, Pablo Durán, Carreira, Javi Rueda (Celta); Febas y Martim Neto (POR) (Elche); Puado (1p) (Espanyol); Luis Vázquez (ARG) y Mario Martín (Getafe); Lemar (FRA) (Girona); Dela (1p) (Levante); Rubén García y Catena (Osasuna); Reina y Rondón (VEN) (Oviedo); Mendy (SEN), Fran Pérez (Rayo Vallecano); Asencio y Carreras (Real Madrid); Carlos Soler y Take Kubo (JPN) (Real Sociedad); Peque y Alexis Sánchez (CHI) (1p) (Sevilla); Pepelu (1p) y Luis Rioja (Valencia); Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Antonio Blanco, Guevara y Pablo Ibáñez (Alavés); Unai Gómez, Maroan, Galarreta, Paredes, Nico Serrano, Iñaki Williams (1p) y Rego (Athletic); Barrios, Nico González (ARG), Lookman (NIG) y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García, Koundé (FRA), Frenkie de Jong (NED) y Pau Cubarsí (Barcelona); Diego Llorente, Bartra, Valentín Gómez (ARG), Chimy Ávila (ARG) y Altimira (Betis); Bryan Zaragoza, Mingueza, Román y Marcos Alonso (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald, Diang, Adam y Héctor Fort (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Dolan (ING), Jofre, Terrats, Edu Expósito y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Juanmi, Satriano (URU) y Juan Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau, Witsel (BEL), Vitor Reis (BRA) y Fran Beltrán (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA), Manu Sánchez, Espí, Carlos Álvarez, Losada, Matturro (URU), Iker Losada, Olasagasti, Elgezabal y Pablo Martínez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Manu Morlanes, Pablo Maffeo (ARG), Sergi Darder y Pablo Torre (Mallorca); Iker Benito, Bretones, Osambela y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Eric Bailly (CIV) Ilic (SRB) y Carmo (Oviedo); Alemao (BRA), Pep Chavarría, Óscar Valentín, 'Pacha' Espino (URU) y Pathé Ciss (SEN) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Fran García, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Fede Valverde (URU), Huijsen y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Caleta Car (CRO), Odriozola, Sucic (CRO), Aramburu y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Alfon, Gudelj (SRB), Batista Mendy (FRA), Carmona, Kike Salas y Neal Maupay (FRA) (Sevilla); Sadiq (NIG), Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Gayà, Lucas Beltrán y Comert (TUR) (Valencia); Rafa Marín, Pedraza y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche); Copete (Valencia, contra Espanyol); Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano, contra Osasuna); David López (Mallorca, contra Atlético de Madrid); Jose Salinas (Espanyol contra Villarreal).