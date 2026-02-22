El censo para las elecciones del FC Barcelona será de 114.504 socios

De acuerdo con los estatutos del club, entre el 15 y el 19 de febrero, la oficina del síndico expuso y puso a disposición de los socios el censo provisional para que pudieran realizar las comprobaciones pertinentes.

Una vez terminado este proceso, el síndico de los socios trasladó a la junta electoral las observaciones recibidas para aprobar el censo definitivo.

Se recibieron 16.911 consultas (en 2021 fueron 13.521), que han originado 50 correcciones de datos, sin ninguna petición de inclusión o exclusión del censo electoral provisional aprobado el 13 de febrero.

En las elecciones del 15 de marzo habrá cinco puntos de votación presencial en Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Andorra. Los socios no podrán votar de forma telemática, pero sí hacerlo en cualquiera de estas demarcaciones independientemente de su lugar de residencia.

