El chileno Cepeda: “Estamos capacitados para afrontar todos los desafíos que nos quedan”

El conjunto ilicitano aún no sabe lo que es ganar en 2026 y ha desperdiciado una cómoda renta sobre el descenso, zona a la que podría caer por primera vez en la temporada en función de los resultados de la jornada.

El chileno, que llegó al club en el pasado mes de enero procedente de Colo Colo, abogó por “pasar página” tras la derrota en Bilbao y centrarse en sumar los tres puntos como local la próxima jornada ante el Espanyol de Barcelona, otro equipo en crisis de resultados.

“Hay que dar vuelta a la página. Tenemos que comenzar a sumar. El equipo se lo merece y nos debemos un triunfo”, comentó el futbolista de Viña del Mar, quien ha sido titular en las dos últimas jornadas del campeonato.

“Los resultados no han llegado, pero estamos trabajando para que lleguen y ojalá sea el próximo fin de semana, porque lo necesitamos por nosotros y por nuestras familias”, añadió el atacante.

Cepeda, que ha sido utilizado por el entrenador, Eder Sarabia, en todo el frente de ataque, dijo sentirse igual de cómodo en cualquier posición en la que le “necesite” el equipo. “Hay que rendir y sumar para poder conseguir los resultados”, sentenció.