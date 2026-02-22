El francés Clément Turpin pitará el Atlético de Madrid-Brujas

Turpin estará asistido por sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages, en las bandas, y por Eric Wattellier, en el VAR, según informa la UEFA en su web.

Será la sexta ocasión en la que el árbitro francés pita al Atlético de Madrid en la máxima competición continental, con un saldo de una victoria, dos derrotas y dos empates.

La última ocasión fue en marzo de 2025 en los octavos de final frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con victoria local por 2-1.

Turpin dirigió por primera vez al conjunto rojiblanco en diciembre de 2016 en la fase de grupos en Múnich ante el Bayern, con victoria germana por 1-0.

En diciembre de 2020, también en la misma ronda y con el mismo rival, el Atlético empató en casa (1-1) y, un año después, obtuvo la victoria a domicilio por 1-3 ante el Oporto.

También en la fase de grupos dirigió al club madrileño en octubre de 2022 en el Metropolitano, con empate a dos ante el Bayer Leverkusen.