El Nápoles carga contra el arbitraje: "Es vergonzoso, estamos cansados"

El Nápoles, cuando mandaba en el marcador, duplicó su ventaja con el tanto de Miguel Gutiérrez, anulado por un contacto en la jugada entre el delantero del combinado partenopeo, Ramus Hojlund, y el central del Atalanta, Isak Hien, que el colegiado entendió como falta del jugador del Nápoles.

El Nápoles lamentó que el VAR interviniese para corregir un penalti señalado a su favor y no en esta jugada.

"Es algo incomentable. No hay contacto, no hay falta de Hojlund. Para mí, no se ha consultado el VAR, se ha reanudado inmediatamente. Vamos ganando 2-0 en Bérgamo y nos anulan un gol, es vergonzoso", declaró Manna a DAZN tras el duelo.

"¿Dónde está la falta de Hojlund? ¿Para qué sirve el VAR? ¿Por qué no lo revisa? Es inexplicable. Es vergonzoso, nos estamos jugando la Champions. Es necesario reflexionar urgentemente, de lo contrario, cada domingo habrá un equipo quejándose", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La pasada semana, el Juventus salió a quejarse del nivel arbitral tras la derrota ante el Inter.

"Queremos lo que es nuestro y esto no es justo, esto no es fútbol. Es vergonzoso y lamentable. Es una situación que no existe, Hien se tira él mismo. Vamos ganando 2-0, luego quizá perdamos 3-2. Es una temporada complicada, pero nos han anulado un gol absurdo, estamos cansados. Basta, no se puede seguir así. Hay que hacer algo sin falta", comentó Manna.

"Hemos perdido en una situación complicada en la que los chicos lo están dando todo, pero ¿qué podemos hacer? Si pitas el penalti, lo pitas, y vale. Pero si no hay nada, no hay nada. No es subjetivo, quedamos como tontos. Y eso no nos gusta. Nos cuesta estar aquí y esto no está bien", sentenció.