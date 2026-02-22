El Nuevo Mirandilla cita a un Cádiz en crisis con una Real Sociedad B al alza

La falta de contundencia en defensa y ataque ha propiciado que el Cádiz haya perdido cuatro partidos seguidos en su peor racha de la temporada, lo que soslayó la semana pasada al empatar en Burgos, aunque un punto de quince parece poco caudal para un equipo que hasta hace unas semanas estaba en posiciones de promoción de ascenso.

El objetivo inmediato del cuadro amarillo pasa por hacerse fuerte en casa y volver a convertir el estadio Nuevo Mirandilla en un campo difícil de conquistar, ya que el margen de error en la recta decisiva del campeonato es cada vez menor.

El cuerpo técnico que encabeza Gaizka Garitano ha incidido en la importancia de mantener la concentración durante los noventa minutos, en los que la gestión de los esfuerzos será determinante ante un rival joven y dinámico que acostumbra a imprimir un ritmo alto a su juego, y de mejorar su eficacia en ambas áreas.

Ante el filial txuri urdin, vuelve el uruguayo Brian Ocampo una vez cumplido un encuentro de sanción y podría tener sus primeros minutos después de tres meses lesionado el centrocampista Jesús Fernández 'Suso'.

El Cádiz cuenta con dos bajas importantes, el serbio Bojan Kovacevic y el georgiano Iuri Tabatadze, ambos lesionados de larga duración y que en sus etapas como titulares estaban ofreciendo un gran rendimiento.

El Sanse llega a la Tacita de Plata tras cosechar dos triunfos consecutivos ante el Andorra y el Málaga, además de un previo empate ante la UD Las Palmas, lo que hace que los de Ansotegi pasen por uno de los mejores momentos del curso, lo que les ha permitido estar fuera de los puestos de descenso.

No obstante, hacer las maletas supone un nuevo reto complicado para un equipo que solo ha cosechado dos triunfos a domicilio, ante Andorra y Deportivo. La permanencia, en gran parte, pasa por pescar en río revuelto y sumar en campos complicados como este, aunque no será tarea fácil para los donostiarras.

Para tratar de golpear a un Cádiz en horas bajas, el técnico de Berriatua no podrá contar con los lesionados Lebarbier, Calderón, Darío Ramírez y Orobengoa, además del sancionado Gorka Gorosabel.

La baja del centrocampista, titular en las últimas dos fechas, podría ser ocupada por Ibai Aguirre, que vuelve a la lista tras estar citado y entrenando con el primer equipo. Por otra parte, Dani Díaz también será de la partida, y tanto Ochieng como Fraga son duda al haber estado el sábado en Anoeta en la convocatoria del primer equipo.

Cádiz: Aznar; Iza Carcelén o Caicedo, More, Recio, Climent; Diakité, Ortuño, Ocampo, Cordero; Roger y García Pascual.

Real Sociedad B: Aran; Dadie, Beitia, Kita, Balda; Ibai Aguirre, Carbonell, Mikel Rodríguez; Dani Díaz, Astiazarán y Carrera.

Árbitro: Alejandro Ojaos Valera (Comité murciano).