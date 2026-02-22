Golazo de Ávalos en caída del Independiente

Alejo Osella a los 17 minutos abrió la cuenta para la Lepra mendocina tras una asistencia del colombiano Sebastián Villa, pero el Rojo dio vuelta el tanteador en el arranque de la segunda mitad con una fantástica tijera del paraguayo Gabriel Ávalos (48’) y una buena definición del extremo uruguayo Matías Abaldo (51’).

Lea más: Diego González anota en México

El equipo de Avellaneda no supo conservar la ventaja, se descuidó en defensa y de nuevo Independiente Rivadavia pasó al frente con un doblete de Fabrizio Sartori (73’ y 85’) para quedarse con los tres puntos en un final emotivo.

La derrota fue la primera de Independiente de Avellaneda tras nueve partidos sin caídas. Revelación del torneo hasta el momento, Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti y con el colombiano Villa como una de sus grandes figuras, volvió al liderato de la Zona B con 15 puntos, seguido por Tigre (14) que igualó con Central Córdoba sin goles en el último partido del sábado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el conjunto triunfador fueron titulares los paraguayos Iván Villalba y José Ignacio Florentín. AFP