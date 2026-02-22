LAFC descorcha la MLS con goleada al Inter, James no debuta y Martino regresa con derrota

La defensa del título del Inter Miami comenzó con una dura derrota en el Los Ángeles Memorial Coliseum contra el LAFC, más hambriento y brillante.

Los goles del venezolano David Martínez en la primera mitad y del gabonés Denis Bouanga y del salvadoreño Nathan Ordaz entregaron a los angelinos una contundente victoria.

Solo sabe ganar el LAFC en los partidos inaugurales de la temporada de la MLS. El de este sábado fue el noveno de nueve.

El Inter Miami, en el que Lionel Messi fue titular, echó de menos en el centro del campo el orden de Sergio Busquets, quien se retiró junto a Jordi Alba al acabar la última temporada.

"Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación en el primer análisis que hago que es un resultado relativamente mentiroso, el partido, en el desarrollo, no hubo esa diferencia. Claramente Los Ángeles ha hecho diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño", dijo Mascherano en la rueda de prensa posterior al duelo.

"Tampoco vamos a hacer una tragedia, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho", añadió el argentino, que destacó que el responsable de la derrota es solo el técnico.

El regreso de Martino a la MLS no empezó de la mejor manera. Su Atlanta United, con el que el argentino fue campeón en 2018, perdió 2-0 en su visita al Cincinnati.

Su equipo aguantó hasta el minuto 80, cuando el togolés Kevin Denkey rompió la igualdad. La sentencia llegó en el 90 con diana del estadounidense Nick Hagglund de cabeza tras un saque de esquina colgado por el ecuatoriano Bryan Ramirez.

La mala noticia para Cincinnati fue la lesión sufrida en la primera mitad por el brasileño Evander.

Comenzaron con buen pie los finalistas del año pasado, el Vancouver Whitecaps, que ganaron 1-0 al Real Salt Lake, y el DC United, que se impuso 1-0 al Philadelphia Union con gol del ex Tai Baribo.

James Rodríguez sigue pendiente de recibir su visado de trabajo y, mientras, el Minnesota empató 2-2 en el campo del Austin del técnico español Nico Estévez.

Los texanos se adelantaron dos veces en el marcador, pero el Minnesota logró responder y rescató un punto en el minuto 90 con un gol de Kelvin Yeboah.

Todavía existe incertidumbre sobre la posible fecha del debut de James Rodríguez, que llegó al Minnesota con un contrato hasta junio decidido a acumular ritmo competitivo antes del Mundial.

Entre los demás resultados, el Chicago Fire fue remontado en el campo de Houston Dynamo (2-1) y el Nashville arrolló 4-1 al New England Revolution con gol incluido de costarricense Warren Madrigal.

Para New England, el único gol del partido llevó la firma del ecuatoriano Leonardo Campana.