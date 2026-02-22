Matías Vecino estrena titularidad ante el Mallorca

El exfutbolista del Lazio tuvo sus primeros minutos con el equipo celeste en el partido de la pasada jornada ante el Espanyol en Cornellà, donde entró en el minuto 88 por Miguel Román, al que también sustituyó en el minuto 86 del duelo europeo del pasado jueves contra el PAOK.

Vecino firmó por el Celta en el último día del mercado invernal. Con el Lazio, participó en 13 partidos de la Serie A (599 minutos) y en uno de la Copa Italia (58 minutos en la victoria en los octavos de final ante el Milán).