Premier League: Arsenal aleja fantasmas tras ganar a Tottenham

Los hombres de Mikel Arteta ganaron el duelo estelar de la 27ª fecha, y lo hicieron en terreno hostil, en gran parte merced a un doblete de Eberechi Eze.

El delantero centro Viktor Gyökeres, criticado a comienzo de temporada por su rendimiento insuficiente, también marcó dos goles.

Caída del Sunderland

El Fulham, que sumaba tres derrotas consecutivas en Premier League, retornó a la senda de la victoria tras derrotar a domicilio al Sunderland, con el paraguayo Omar Alderete jugando de titular todo el partido, con un doblete del mexicano Raúl Jiménez, que suma ocho goles en el torneo doméstico.

Enzo Le Fée descontó para el Sunderland, de penal, y Alex Iwobi, al minuto 85’, puso cifra definitiva al partido, que deja al Fulham 10° y al equipo de Alderete 12° en la tabla.

* Resultados de la 27ª jornada: Sábado: Aston Villa 1 - Leeds 1, Chelsea 1 - Burnley 1, Brentford 0 - Brighton 2, West Ham 0 - AFC Bournemouth 0, Manchester City 2 - Newcastle 1; Domingo: Nottingham 0 - Liverpool 1, Crystal Palace 1 - Wolverhampton 0, Sunderland 1 - Fulham 3, Tottenham 1 - Arsenal 4; Lunes, 17:00: Everton vs. Manchester United.

* Principales posiciones: Arsenal 61, Manchester City 56, Aston Villa 51, Chelsea, Manchester United y Liverpool 45 y Brentford 40.