Ciria presenta su plan para genera 1.500 millones de euros libres de caja en cinco años

"Un proyecto disruptivo que cambiará la manera de entender tanto la estructura patrimonial como de ingresos, gastos y gestión del club", según ha apuntado orgulloso durante la presentación de su plan económico en la sede de su candidatura.

Este plan de recuperación de la salud económica y financiera del club consiste en generar 1.500 millones de euros de caja libre en cinco años de mandato, a través de nuevos ingresos, nuevas líneas de negocio, racionalización del gasto y optimización de los recursos propios.

Así, el líder de 'Moviment 42' pretende ingresar en este período 490 millones del área digital, otros 290 millones con la creación de nuevas líneas de negocio con el regreso de Leo Messi a Barcelona, y otros 240 millones con el plan de expansión internacional de la entidad. A lo que hay que añadir 360 millones de ahorro en el gasto y otros 120 millones con la refinanciación de la deuda.

"Un plan real, de ejecución directa e inmediata" que Ciria considera "necesario" poder implementarlo, "a partir del 16 de marzo, al día siguiente de ganar las elecciones".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Primero, para poder tener 'fair-play' financiero el próximo verano, que es un compromiso que tenemos con todos los socios, y en segundo lugar, para poder implementar el plan social, que solo puede llevarse a cabo si implementamos antes el plan económico", ha precisado.

Por eso, Marc Ciria ha desvelado que, si gana las elecciones, lo primero que hará será "convocar una asamblea extraordinaria que tendrá como único punto del día el pedir autorización a los socios para tomar el control del club inmediatamente".

"No podemos esperar al 1 de julio", ha asegurado el aspirante, quien ha alertado de que el Barça es ahora mismo "un club insolvente intervenido por un único creditor" y que se ha de actuar "con urgencia".

Y es que, según ha apuntado, al crédito de 1.900 millones de Goldman Sachs para financiar el Espai Barça hay que añadir aproximadamente otros 700 millones que el Barça debe en pólizas de créditos y a otros clubes.

"Si gana el señor Laporta, vamos a tener que pagar, solo en intereses, 700 millones hasta 2032. Y cuando se vaya, no habremos amortizado ni un solo euro del Spotify Camp Nou. Es una situación absolutamente insostenible", ha afirmado.

En este sentido, Ciria ha hecho especial énfasis en la reestructuración de esta deuda que su candidatura ya ha trabajado "en los mercados financieros con diferentes creditores" y que, ha subrayado "será histórica para el club".

"Esta restructuración nos permitirá generar caja y poder afrontar los próximos años con solvencia e independencia para poder volver al mercado a buscar jugadores referencia para poder ganar las próximas Champions, algo que no pasa desde que fichamos a Neymar, y proteger el modelo del club, que es propiedad de los socios y que, a día de hoy, está en riesgo", ha sentenciado.