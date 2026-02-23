El esloveno Slavko Vincic arbitrará el Real Madrid-Benfica

Vincic, internacional desde 2010, fue el árbitro de la última final de la "Champions" que ganó el Real Madrid, la decimoquinta, en la temporada 2023-2024 frente al Dortmund alemán (0-2) en Londres, donde coincidió por primera vez con el conjunto blanco.

Esta campaña dirigió al Real Madrid contra el Juventus (1-0) en la tercera jornada de la fase liga y la última temporada también lo arbitró en su estadio ante el Milán (1-3) en la cuarta jornada de la fase liga.

Con el Benfica coincidió el pasado 25 de noviembre, en la sexta jornada de la fase liga en su campo contra el Nápoles (2-0) y antes en la vuelta de la ronda previa contra el Fenerbahce (1-0), después de arbitrar en el Mundial de Clubes en junio los octavos de final en los que perdió con el Chelsea (1-4).

Anteriormente, en la Liga de Campeones, dirigió al equipo portugués en la fase de clasificación de la temporada 2018-2019 frente al Fenerbahce (1-1) en campo turco; también en el "play-off" de clasificación para la 2021-2022 en el campo del PSV (0-0), después en la ida de octavos de final frente al Ajax (2-2).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según confirmó la UEFA, el equipo arbitral lo completarán los eslovenos Tomaa Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes, David Smajc como cuarto árbitro y el italiano Daniele Chiffi como asistente del VAR.

Entre las designaciones para los partidos del miércoles figura la del equipo español encabezado por José María Sánchez, con Guillermo Cuadra para arbitrar el Atalanta-Dortmund, en el que Raúl Cabañero e Iñigo Prieto actuarán como asistentes, Juan Martínez como cuarto árbitro y Carlos del Cerro como asistente del VAR.EFe