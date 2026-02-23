23 de febrero de 2026 - 18:00
El Girona reconduce un tibio inicio ante el Alavés que se adelantó con gol de Boyé (1-1)
Vitoria (España), 23 feb (EFE).- El Girona ha reconducido un tibio inicio en Vitoria en tiempo de descanso ante el Deportivo Alavés -que dirige el argentino Eduardo 'Chacho' Coudet- y ha logrado empatar (1-1) en una primera parte abierta, en la que los dos equipos han podido sumar más tantos.
Ha pegado primero el Alavés con un gol del argentino Lucas Boyé a los cinco minutos de partido. Toni Martínez ha podido ampliar la renta, pero tras media hora de duelo, Vladyslav Vanat ha cabeceado una prolongación de Witsel en un saque de esquina.
El Alavés y el Girona se enfrentan este lunes en Vitoria en el cierre de la vigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).