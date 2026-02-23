El keniano Ochieng (Real Sociedad B) suma su cuarta diana del curso en Segunda División

Ochieng, que logró su segundo tanto en las tres últimas jornadas, anotó a los setenta y dos minutos el momentáneo 0-1 para el conjunto donostiarra tras resolver con calidad en el área un pase en profundidad de Jon Balda.

Igualmente con cuatro dianas se situó su compañero de equipo Lander Astiazarán, que volvió a ver portería más de dos meses después, tras anotar a los noventa y un minutos el gol que sentenció el triunfo de la Real Sociedad B en el Nuevo Mirandilla de Cádiz.

Estos tantos no alteraron la parte alta de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion que seguirá encabezada, una jornada más, por el delantero del Almería Sergio Arribas, con catorce dianas, una más que el jugador del Racing de Santander Andrés Martín, segundo con trece goles.

El primer latinoamericano en la clasificación es el ecuatoriano Jeremy Arévalo, con ocho tantos, cuenta que no seguirá creciendo, ya que el futbolista pasó del Racing de Santander al Stuttgart alemán.

El brasileño Leo Baptistao, del Almería, acumula seis tantos.

-- Clasificación tras la disputa de la 27ª jornada:

- Con 14 goles: Arribas (7p) (Almería)

. Con 13 goles: Andrés Martín (2p) (Racing Santander)

- Con 12 goles: Dubasin (BEL) (5p) (Sporting)

- Con 11 goles: Gorka Carrera (Real Sociedad B).

- Con 10 goles: Embarba (1p) (Almería); Fuentes (Córdoba); Yeremay (2p) (Deportivo Coruña); Chupe (2p) (Málaga); Carlos Fernández (2p) (Mirandés); Villalibre (Racing Santander).

- Con 9 goles: Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña)

- Con 8 goles: Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander); Juan Otero (COL) (2p) (Sporting)

- Con 7 goles: Puertas y Agus Medina (Albacete); Jon Morcillo (1p) (5 con el Albacete) (Almería); David González (2p) (Burgos); Camara (GUI) (Castellón); Marcos Fernández (Ceuta); Martón (2p) (Eibar); Gelabert (1p); David Larrubia (Málaga).

- Con 6 goles: Jefté (2p) (Albacete); Leo Baptistao (BRA) (Almería); Villahermosa (Andorra); Tabatadze (GEO) (1p) (Cádiz); Cala (2p) (Castellón); Jacobo González (1p) (Córdoba); Ale García y Jesé Rodríguez (1p) (Las Palmas); Adrián Niño (Málaga); Kodro (BIH) (Zaragoza).