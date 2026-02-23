El Qarabag y un fin de un trayecto de más de 62.000 kilómetros en la Liga de Campeones

Equivalente a una vuelta y media al mundo, ha sido el largo camino del equipo de Azerbaiyán entre sus encuentros desde la previa en Dublín, Lisboa, Liverpool, Newcastle, Bilbao, Skopje, Budapest y Nápoles durante la máxima competición continental.

Nadie en la actual edición del torneo ha sobrevivido en las eliminatorias habiendo comenzado tan pronto el recorrido en la competición. El club de Azerbaiyán lo hizo en la segunda ronda previa. También partieron desde ahí tanto el Pafos chipriota como el Copenhague y el Kairat Almaty, pero ninguno ha ido más allá de la fase liga. Están los tres ya eliminados.

Siguen vivos el Benfica, el Brujas y el Bodo/Glimt, pero los tres (en la tercera ronda previa los dos primeros y en la última fase preliminar el equipo noruego) empezaron la competición cuando ya había sobrepasado alguna ronda el Qarabag, que primero cubrió 4.382 kilómetros hasta Dublín (más otros 4.382 de vuelta) para ganar por 0-3 al Shelbourne, al que también doblegó en la vuelta en Azerbaiyán por 1-0. Clasificado.

La tercera ronda lo dirigió hasta Skopje, en Macedonia del Norte. A 2.392 kilómetros de ida y 2.392 de vuelta. Allí superó al Shkendija por 0-1. En la vuelta, lo goleó por 5-1 para trasladarse en la última eliminatoria previa hasta Budapest, donde enfrentó y eliminó al Ferencvaros. El 1-3 de la ida en Hungría fue definitivo, a 2.556 kilómetros de Bakú, porque en la vuelta cayó por 2-3. Suficiente para entrar entre los 36 equipos de la fase liga.

Cuatro partidos en casa y cuatro fuera en la Liga de Campeones ya de verdad. Al Qarabag le tocó cubrir los 4.989 kilómetros (lo mismo de vuelta) hasta Lisboa para ganar 2-3 al Benfica; los 10.941 de ida y vuelta a Bilbao para perder por 3-1 contra el Athletic Club en San Mamés; los 2.985 para llegar y los 2.985 para volver de Nápoles, con otro revés por 2-0, y los 8.322 (ida y vuelta) a Liverpool, donde fue goleado por 6-0 en Anfield.

Y, de nuevo, clasificado para los dieciseisavos de final, a Inglaterra, esta vez a Newcastle. Otros 4.084 kilómetros hasta su cita en St. James’s Park más la vuelta, hasta un total de 62.000 kilómetros, cuyo trayecto se quedará ahí salvo que sea capaz de vencer a la lógica de una forma que parece inverosímil por el 1-6 de la ida.