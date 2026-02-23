Simeone: “El equipo evolucionó en ataque y necesitamos recuperar la faceta defensiva”

“Necesitamos a nuestra gente, que esté cerca del equipo, con esa energía que nos baja y nos alimenta. Y nosotros tenemos que devolverla con trabajo, con fútbol, con juego… Espero que el equipo pueda hacer un buen partido este martes”, proclamó el técnico, que se siente “muy bien” de energía a poco más de 24 horas para el comienzo del choque en el Metropolitano.

Para Simeone, los futbolistas que tiene en su plantilla “llevan” al equipo “hacia ese lugar” de juego más ofensivo en los últimos tiempos.

“Tenemos más futbolistas de ataque, con buen juego ofensivo y el equipo evolucionó muchísimo en esa faceta. Y está claro que necesitamos recuperar la faceta defensiva, que en Liga no está tan mal y, así y todo, estamos lejos de donde tendríamos que estar. Esperamos poder tener el equilibrio, que es lo que se busca siempre”, señaló durante la rueda de prensa en el Metropolitano.

“El partido es inimaginable. Uno tiene pensado lo que puede pasar, pero no va siempre relacionado a lo que pasa y se tiene que ir acomodando a lo que va sucediendo en el juego. Nosotros tenemos claro cuál es nuestro lugar en el partido de este martes, tengo claro que no va a cambiar absolutamente nada el Brujas, porque juega de esa manera, y no me imagino otro partido que parecido al que vivimos el otro día”, avanzó.

A Simeone no le “sorprendió para nada” el nivel del Brujas en el partido de ida.

“Sabíamos los partidos que nos había tocado jugar en ese campo habían sido duros y difíciles. No me imagino otras circunstancias en el partido de este martes (…). Es un equipo que juega bien, sobre todo en su casa muy bien. Es valiente, tiene mucha gente joven, se mueve mucho y compite de la mejor manera desde la llegada del entrenador, que es muy bueno”, subrayó.

También resaltó el liderazgo de Antoine Griezmann y Koke Resurrección: “Son leyendas del club, jugadores históricos, con un presente importante y no van a bajarse de ese lugar hasta el final de la temporada. Ellos quieren jugar, competir, ganar y todo lo que nos dan, como se ve, es muy importante para el equipo jueguen 20, 60 o 90 minutos”.