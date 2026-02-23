Vilajoana: "No puede ser que en el club haya una sombra de impunidad"

"Por mucho que uno sea elegido presidente del Barça, no puede hacer lo que quiera con el club y esto ha de tener un límite. Y el límite, precisamente, es la ética, la responsabilidad y las buenas praxis. No puede ser que en el club haya una sombra de impunidad por parte de los presidentes, sea quien sea", ha subrayado el empresario catalán.

Desde su sede electoral ubicada en Avenida Diagonal 682 de la capital catalana, Vilajoana ha defendido que la transparencia "no tiene límites ni tiempos" y ha asegurado que el hecho de que estas informaciones coincidan con el proceso electoral "no debe condicionar" la necesidad de dar explicaciones.

"La transparencia se tiene que ejercer en todo momento. Que coincida con un proceso electoral no importa. El socio tiene derecho a saber dónde ha ido a parar cada euro, porque es su club", ha afirmado.

En este sentido, el precandidato ha mostrado "todo el respeto" a las instituciones jurídicas y ha señalado que, si existen "pruebas o indicios suficientes", corresponde a la justicia investigar y estudiar los hechos y, en su caso, depurar responsabilidades.

Vilajoana ha enmarcado sus declaraciones en la propuesta de crear una Comisión de Transparencia, Ética y Anticorrupción dentro de su programa electoral, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control interno y evitar que pueda instalarse cualquier sensación de impunidad en la entidad.

"Dejemos que la justicia actúe, si así lo tiene que hacer, que se hagan todas las evaluaciones que hagan falta y, a partir de aquí, que el club vuelva a ser, de una vez por todas, lo que se merece y lo que su historia nos ha demostrado que puede ser", ha añadido.

Preguntado por el alcance de la denuncia, Vilajoana ha reconocido que ya había escuchado los comentarios que circulan en distintos ámbitos, pero ha evitado basarse en "suposiciones y habladurías".

"Soy conocedor de lo que se dice en despachos, bares y restaurantes, pero intento fijarme en los hechos. Más allá de la información publicada, no tengo más datos, aunque me interesaría saber si es cierto o no lo que se denuncia", ha señalado.

Finalmente, el empresario ha advertido de que, en caso de que la investigación judicial avance y se confirmen hechos de gravedad, el club debería actuar con contundencia. "Si un juez confirma que se han producido actos de esta gravedad, el club no se podría permitir ni un minuto más que este presidente siguiera siendo escogido", ha manifestado.