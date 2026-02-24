1-2. Carabobo saca al Huachipato y avanza a la tercera fase de la Libertadores

Con dos goles en el primer tiempo, los granates liquidaron la serie ante el líder de la liga chilena gracias a los delanteros Eric Ramírez, al minuto 29, y Edson Tortolero, al 42. El descuento fue de Cris Martínez, en el 87.

La victoria le asegura al cuadro venezolano, al menos, competir en la Copa Sudamericana, pero antes buscará un cupo en la fase de grupos de este certamen ante el vencedor entre el peruano Sporting Cristal y el paraguayo 2 de Mayo.

Huachipato comenzó con tentativas ofensivas a los pocos minutos del inicio con un cabezazo de Maximiliano Rodríguez defendido por el meta del granate, el argentino Lucas Bruera y dos remates del defensor Nicolás Vargas y el delantero Lionel Altamirano.

El cuadro valenciano logró asentarse y comenzó a equilibrar el campo para no extraviar el control de juego y así llegó una pérdida de pelota del mediocampista Ezequiel Cañete, que Carabobo capitalizó para conseguir su primer gol.

El delantero Ramírez en un contragolpe encaró al área, tras recibir pase del volante Matías Núñez, dejando defensas negriazules atrás y definió desde la frontal del arco con un remate de derecha, ajustado al palo izquierdo del portero uruguayo Rodrigo Odriozola.

Huachipato perdió claridad, lo cual aprovechó el rival para apuntalar su clasificación desde el marcador con el segundo gol.

Tortolero, que anotó el tanto de la victoria por 1-0 en la ida, marcó en un tiro libre y la pelota con una pronunciada curva entró en la escuadra derecha del arco de Odriozola, que en su estirada no pudo detener el disparo.

El equipo chileno encajó mal la ventaja sorpresiva de los dirigidos por el técnico Daniel Farías y los ánimos de los jugadores se exaltaron.

Primero hubo una tarjeta amarilla para Rodríguez por un altercado, pero luego los aurinegros zafaron de que el zaguero Renzo Malanca fuese expulsado por una fuerte falta a Maurice Cova.

El entrenador García comenzó el segundo tiempo con tres cambios, que le devolvieron a Huachipato la posesión de la pelota, pero sin traducirse en llegadas a la portería de Bruera.

La posibilidad de remontar tres goles se diluyó con el avance del reloj frente a un equipo venezolano que defendió con firmeza.

La insistencia de los negriazules, sin embargo, logró concretar un tanto de descuento marcado por Cris Martínez tras pase de Torres.

Carabobo avanzó por primera vez a una tercera fase de Copa Libertadores, y tiene en la mira clasificarse a la fase de grupos en este torneo, que nunca ha disputado, en las cinco ediciones anteriores que participó en 2017, 2018, 2020, 2023 y 2025.