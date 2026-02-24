Aitana Bonmatí estrenará campus en EEUU este verano, coincidiendo con el Mundial masculino

El Campus Aitana Bonmatí tendrá lugar en California -en San Diego entre el 22 y 25 de junio y en Los Ángeles el 24 de junio- y contará con la participación de la centrocampista blaugrana en varios entrenamientos y sesiones de ambas sedes.

San Diego será la ciudad principal del campus y contará con cuatro días seguidos de "entrenamientos profesionales, metodología de élite europea y sesiones técnicas y tácticas", según detalla su página web oficial.

Los Ángeles, que en esas fechas será sede del Mundial masculino, albergará una jornada especial el 24 de junio, un día antes de que la ciudad acoja su último partido de fase de grupos, que enfrentará a la selección de EE. UU. contra un rival aún por definir de la repesca.

Se trata de la primera edición internacional del campus de Aitana Bonmatí, que este verano llegará a la sexta edición en el pueblo natal de la futbolista, en Sant Pere de Ribes (Barcelona).

El Campus Aitana Bonmatí está destinado a niños y niñas que quieran aprender y mejorar en el fútbol "a través de una metodología de valores y pasión por el deporte con un enfoque técnico, formativo y humano", según el comunicado.

Según la página web oficial, las inscripciones para el campus en San Diego (4 días) cuestan 499 dólares y, a parte de varias sesiones de entrenamientos y juegos, incluyen una foto grupal con Bonmatí. La versión VIP, que incluye un encuentro privado con la centrocampista blaugrana, asciende a 749 dólares.

La jornada de un día en Los Ángeles cuesta 249 dólares.

La llegada del campus de fútbol de Aitana Bonmatí a Estados Unidos en junio de 2026 coincidirá con la participación de la actual Balón de Oro en el Mundial masculino de Norteamérica como analista y comentarista especial en el canal mexicano TUDN.

Actualmente, Bonmatí se encuentra recuperándose de una fractura del peroné izquierdo de la que fue intervenida en diciembre, una lesión que este lunes dijo que le está costando "un poco".