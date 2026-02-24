Fútbol Internacional
Arbeloa responde a Laporta: "El caso más grave de la historia sigue sin resolverse"

Madrid, 24 feb (EFE).- Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, respondió a Joan Laporta, expresidente del FC Barcelona y aspirante a la reelección en los comicios del 15 de marzo, que aseguró que "el mayor escándalo" son 70 años del club blanco designando árbitros, al recordarle el 'caso Negreira' como el "más grave de la historia del fútbol español".

Por EFE

"No entro a valorar las palabras del candidato Laporta", dijo Arbeloa tras ser preguntado en vísperas del duelo europeo ante el Benfica. "Para mí, el mayor escándalo es que, después de tres años, el 'caso Negreira', el más grave de la historia del fútbol español, sigue sin resolverse", añadió.

Laporta realizó sus declaraciones el lunes, en la presentación del libro 'Así salvamos al Barça', donde dejó palabras contra el Real Madrid. "El mayor escándalo es que el Madrid haya designado a los árbitros durante 70 años", dijo.