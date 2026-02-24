Arbeloa responde a Laporta: "El caso más grave de la historia sigue sin resolverse"

"No entro a valorar las palabras del candidato Laporta", dijo Arbeloa tras ser preguntado en vísperas del duelo europeo ante el Benfica. "Para mí, el mayor escándalo es que, después de tres años, el 'caso Negreira', el más grave de la historia del fútbol español, sigue sin resolverse", añadió.

Laporta realizó sus declaraciones el lunes, en la presentación del libro 'Así salvamos al Barça', donde dejó palabras contra el Real Madrid. "El mayor escándalo es que el Madrid haya designado a los árbitros durante 70 años", dijo.