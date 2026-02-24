Atlético: revancha con el Liverpool o choque con ‘Cuti’ Romero y el Tottenham en octavos

El equipo ‘red’, vigente campeón de la ‘Premier’, finalizó tercero la ronda anterior, con seis victorias y dos derrotas: venció precisamente al conjunto de Diego Simeone (3-2), al Eintracht Francfort (1-5), al Real Madrid (1-0), al Inter (0-1), al Marsella (0-3) y al Qarabag (6-0), pero perdió con el Galatasaray en Estambul (1-0) y con el PSV en casa (1-4).

El Liverpool, que se ha movido también en una montaña rusa, pleno de irregularidad en este curso, es actualmente sexto en la liga inglesa, con 45 de los 81 puntos disputados, con trece victorias, seis empates y ocho derrotas, a 16 puntos del liderato del Arsenal y en plena pugna por las plazas de la Liga de Campeones con Manchester United y Cheslea.

Repleto de individualidades incontestables, como el defensa Virgil Van Dijk, los medios Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz o Ryan Gravenberch y los delanteros Mohamed Salah, Hugo Ekitiké o Alexander Isak, el Liverpool gastó 482 millones de euros en fichajes para este curso, en el que ha concedido ya 12 derrotas en 40 encuentros.

El Atlético se ha enfrentado en nueve ocasiones con el Liverpool, con tres triunfos suyos, dos empates y cuatro victorias del conjunto inglés, al que el Atlético eliminó en sus dos eliminatorias directas en la prórroga, tanto en la Liga Europa 2009-10, en semifinales, con un triunfo por 1-0 en Madrid y una derrota por 2-1 en Anfield, como en la Liga de Campeones de 2019-20, en octavos, por 1-0 en casa y por 2-3 en terreno británico.

El Tottenham, mientras, ha sido todavía más irregular que el Liverpool. Su recorrido en la Liga de Campeones, en la que quedó cuarto en la primera fase con 17 puntos (ganó por 1-0 al Villarreal, por 4-0 al Copenhague, por 3-0 al Slavia Praga, por 2-0 al Borussia Dortmund y por 0-2 al Eintracht, empató 2-2 con el Bodo/Glimt y 0-0 con el Mónaco y perdió 5-3 con el París Saint-Germain), contrasta con el resto de las competiciones.

Destituido ya Thomas Franck, reemplazado por Igor Tudor, cuyo estreno fue una derrota por 1-4 con el Arsenal el pasado domingo, el Tottenham es decimosexto en la liga inglesa, a cuatro puntos de la zona de descenso, una vez que sólo ha ganado siete de sus 27 encuentros en el campeonato, con ocho empates y doce derrotas.

Entre todos los torneos, el equipo londinense sólo ha ganado 13 de sus 39 choques de esta campaña, apenas un tercio, con 16 derrotas. Nada más tres de esas victorias son dentro de sus últimos 15 encuentros oficiales, de los que ha perdido los tres más reciente de forma sucesiva, pese a su inversión de 260 millones de euros en el mercado.

Y pese a algunos de sus futbolistas de renombre, entre ellos el central campeón del mundo con Argentina Cristian ‘Cuti’ Romero, pretendido por el Atlético de Madrid durante todo el pasado verano para incorporarlo a sus filas. También juegan en el equipo Conor Gallagher, traspasado este invierno desde el club rojiblanco por 40 millones de euros; Xavi Simons, Joao Palhinha, Randal Kolo Muani o Richarlison, entre otros.

El único precedente entre el Atlético de Madrid y el Tottenham se remonta a hace 65 años, cuando se enfrentaron en la final de la Recopa de Europa de 1962-63, con triunfo inglés por 5-1 en Rotterdam. En aquel equipo rojiblanco jugaban Edgardo Madinabeytia, Jorge Griffa, Feliciano Rivilla, Adelardo Rodríguez, Jones, Enrique Collar o Mendonça.