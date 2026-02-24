Botafogo, obligado a remontar ante Nacional Potosí para seguir en la Libertadores

Tras el triunfo por 1-0 en el partido de ida, los bolivianos solo necesitan de un empate para clasificar, mientras que los dirigidos por el argentino Martín Anselmi tienen que vencer por dos goles para avanzar. En caso de un triunfo por la mínima, la definición será en los penaltis.

Anselmi llega presionado y con pocos efectivos, pues al menos ocho jugadores están lesionados o en recuperación.

De los 28 futbolistas de la plantilla, ocho están de baja, lo que ha llevado al entrenador a recurrir a juveniles de la base.

Los delanteros Chris Ramos y Joaquín Correa, que aún no han debutado con el conjunto carioca en esta campaña, se lesionaron en enero durante la pretemporada.

El español sufrió un golpe y tiene dificultades para moverse, mientras que el argentino tuvo un problema muscular y, aunque este último entrenó con el grupo a principios de febrero, aún es duda.

A ellos se suman el zaguero Kaio Pantaleão, que solo regresará a mediados de año cuando termine de recuperarse de una cirugía, así como el lateral izquierdo Marçal y el centrocampista uruguayo Santi Rodríguez, ambos con lesiones en la rodilla; y el recién fichado Cristian Medina. El debut del argentino está previsto para marzo.

En duda están los volantes Allan y Danilo, así como el delantero Arthur Cabral, quienes no viajaron al partido de ida en Bolivia por molestias musculares, ni fueron convocados para el encuentro del fin de semana ante Boavista por el Campeonato Carioca.

Pese a no contar con piezas importantes, el 'Fogão' logró vencer, por 0-2 en la semifinal del torneo carioca, con tantos de Justino y Artur, en el que fue el primer triunfo del club de Río tras seis derrotas consecutivas.

El Nacional Potosí llega al duelo en mejor forma y con la moral alta, aunque sin el factor de la altura, que suele dejarlo frágil cuando juega fuera de casa.

El técnico boliviano Leonardo Eguez contará con toda la titular y apostará por un esquema ofensivo para lograr al menos el empate para clasificar.

Los bolivianos suman cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluida la obtenida ante Botafogo en la ida.