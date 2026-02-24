Fútbol Internacional
Brasileirão: Palmeiras vs. Fluminense, en duelo entre punteros

Los paraguayos del Palmeiras, Gustavo Gómez y Ramón Sosa.
Los paraguayos del Palmeiras, Gustavo Gómez y Ramón Sosa.Gentileza

El Palmeiras, de los paraguayos Gustavo Gómez, Ramón Sosa y el naturalizado Maurício Magalhães Prado, recibe este miércoles al Fluminense, a partir de las 21:30, en el Arena Barueni, en un duelo de punteros del Brasileirão.

El encuentro entre el Verdão y el Flu corresponde a la cuarta fecha del torneo brasileño y encuentra a ambos clubes con 7 puntos en el clasificatorio, misma cantidad que tienen los equipos de São Paulo y Bahía.

* Programa de la cuarta fecha del campeonato de fútbol de Brasil: Miércoles, 19:00: Red Bull Bragantino vs. Athletico Paranaense y Remo vs. Internacional; 19:30: Coritiba vs. São Paulo; 20:00: Cruzeiro vs. Corinthians; (21:30): Gremio vs. Atlético Mineiro y Palmeiras vs. Fluminense; Jueves: 19:00: Santos vs. Vasco.

Quedan aplazados los siguientes compromisos: Flamengo-Mirassol, Botafogo-Vitória y Bahia-Chapecoense.

* Principales posiciones: Palmeiras, São Paulo, Bahía y Fluminense 7 puntos; Corinthians, Paranaense y Bragantino 6; Chapecoense y Mirassol 5 unidades.