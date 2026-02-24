Champions League: Atlético, revancha con el Liverpool o choque con el Tottenham en octavos

El equipo ‘red’, vigente campeón de la ‘Premier’, finalizó tercero la ronda anterior, con seis victorias y dos derrotas: venció precisamente al conjunto de Diego Simeone (3-2), al Eintracht Francfort (1-5), al Real Madrid (1-0), al Inter (0-1), al Marsella (0-3) y al Qarabag (6-0), pero perdió con el Galatasaray en Estambul (1-0) y con el PSV en casa (1-4).

El Liverpool, que se ha movido también en una montaña rusa, pleno de irregularidad en este curso, es actualmente sexto en la liga inglesa, con 45 de los 81 puntos disputados, con trece victorias, seis empates y ocho derrotas, a 16 puntos del liderato del Arsenal y en plena pugna por las plazas de la Liga de Campeones con Manchester United y Cheslea.

El Atlético se ha enfrentado en nueve ocasiones con el Liverpool, con tres triunfos suyos, dos empates y cuatro victorias del conjunto inglés, al que el Atlético eliminó en sus dos eliminatorias directas en la prórroga, tanto en la Liga Europa 2009-10, en semifinales, con un triunfo por 1-0 en Madrid y una derrota por 2-1 en Anfield, como en la Liga de Campeones de 2019-20, en octavos, por 1-0 en casa y por 2-3 en terreno británico.

El Tottenham, mientras, ha sido todavía más irregular que el Liverpool. Su recorrido en la Liga de Campeones, en la que quedó cuarto en la primera fase con 17 puntos (ganó por 1-0 al Villarreal, por 4-0 al Copenhague, por 3-0 al Slavia Praga, por 2-0 al Borussia Dortmund y por 0-2 al Eintracht, empató 2-2 con el Bodo/Glimt y 0-0 con el Mónaco y perdió 5-3 con el París Saint-Germain), contrasta con el resto de las competiciones.

El único precedente entre el Atlético de Madrid y el Tottenham se remonta a hace 65 años, cuando se enfrentaron en la final de la Recopa de Europa de 1962-63, con triunfo inglés por 5-1 en Rotterdam.