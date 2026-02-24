El italiano Marco Guida dirigirá el Celta-PAOK

Guida, de 44 años e internacional desde 2014, estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Giorgio Peretti y Giuseppe Perrotti, el cuarto árbitro será Matteo Marcenaro y en el VAR estarán Michael Fabbri y Aleandro di Paolo.

El italiano, que se estrenará con el Celta y el PAOK, dirigió su último encuentro internacional en la Liga de Campeones, el pasado 28 de enero, el Brujas-Marsella (2-0), y con anterioridad dirigió, en la máxima competición europea, los partidos Eintracht Fráncfort-Galatasaray (5-1), Kairat-Real Madrid (0-5), Mónaco Tottenham (0-0) y Arsenal-Bayern Múnich (3-1).

Por otra parte, Carlos del Cerro y Guillermo Cuadra estarán en el VAR del Stuttgart-Celtic que dirigirá el bosnio Irfan Peljto.