Huijsen no estará ante el Benfica

El Real Madrid encarará el duelo europeo ante el Benfica, con la ventaja de un tanto obtenida en Lisboa (0-1), con las bajas de Huijsen y Éder Militao en el centro de la defensa, y de Dani Ceballos y Jude Bellingham en el centro del campo.

Los cuatro fueron las ausencias en el entrenamiento del martes en la Ciudad Real Madrid, en el que se pudo ver en los minutos iniciales abiertos a la presencia de los medios de comunicación al uruguayo Fede Valverde, recuperado de las molestias musculares que provocaron su cambio en El Sadar, y al brasileño Rodrygo Goes por tercer día en el grupo.

Sin embargo, el regreso de Rodrygo tras superar una tendinosis en el isquiotibial de su pierna derecha tendrá que esperar al próximo lunes, en partido de LaLiga ante el Getafe, al tener que cumplir su segundo y último encuentro de sanción en la Liga de Campeones.

Completaron la sesión con el primer equipo los centrocampistas del Castilla que ya han debutado con Álvaro Arbeloa, Jorge Cestero, Manuel Ángel y Thiago Pitarch.