La brasileña Emily Lima, nueva entrenadora del Corinthians femenino

La nueva estratega llega para ocupar la vacante dejada por Lucas Piccinato, quien fue destituido el pasado sábado tras una serie de malos resultados en el inicio de la temporada.

Emily Alves da Cunha Lima, que dirigió a la selección femenina de Ecuador, Perú y Brasil, se encontraba sin club tras haber sido despedida del Levante femenino en octubre pasado.

Antes de su etapa en los banquillos, la brasileña de 45 años defendió los colores de la selección portuguesa de fútbol femenino e integró las filas de importantes clubes de Brasil, Italia y España.

"Esta es una camiseta muy pesada y respetada mundialmente. Para mí, que vivo del fútbol femenino hace muchos años, representarla en este momento es algo grandioso para mi vida y mi carrera", expresó Lima, según declaraciones divulgadas por el club.

Su debut oficial en el banco está programado para el 13 de marzo, en el clásico ante el Palmeiras por la tercera jornada del Campeonato Brasileño.