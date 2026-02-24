México busca ante Islandia talentos para la Copa al Mundial

Debido a que este duelo no se realizará dentro de una fecha FIFA, Aguirre no podrá observar a jugadores como Álvaro Fidalgo, español recién naturalizado mexicano, que juega en el Betis; a Obed Vargas, jugador del Atlético de Madrid; y dar continuidad al delantero Germán Berterame, argentino-mexicano, del Inter Miami de la MLS.

El 'Vasco' ha dicho que tiene su lista casi completa, por lo que lo que la oportunidad para pelear por los pocos lugares que restan se abre para jugadores como Armando 'Hormiga' González, goleador del Guadalajara y su compañero Efraín Álvarez en el ataque.

Diego Campillo, también de Chivas, Everardo López, del campeón Toluca, y Jesús Garza, de Tigres intentarán impresionar al seleccionador con su trabajo en la defensa.

En la portería, gracias a que sus guardametas actúan en la liga local, podrá mantener la vigilancia sobre el nivel de Ángel Malagón, del América, quien ha bajado su rendimiento; Raúl Rangel, del Guadalajara, que no termina de convencer; y Carlos Acevedo, de Santos, quien ha recibido escasas oportunidades.

El rival no ayudará mucho. Islandia, el número 74 en el ránking de FIFA, no avanzó ni al repechaje europeo para la Copa del Mundo. Además, no podrá contar con sus jugadores estelares al no ser una fecha FIFA.

Entre las ausencias notables están la de Hákon Arnar Haraldsson, del Lille de la Ligue 1; la de Ísak Jóhannesson, del Colonia de la Bundesliga; y la de Albert Guðmundsson, de la Fiorentina de la Serie A.

México: Luis Malagón, Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Jesús Gallardo; Erik Lira, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz, Efraín Álvarez; Roberto Alvarado, Armando González.

Islandia: Patrik Gunnarsson; Logi Tómasson, Daníel Grétarsson, Damir Muminovic, Victor Palsson; Jóhann Helgason, Andri Baldursson, Aron Gunnarsson, Brynjólfur Willumsson; Andri Gudjohnsen, Daníel Guðjohnsen.

Estadio: La Corregidora, ubicado en Santiago de Querétaro, a 1.820 metros sobre el nivel del mar.