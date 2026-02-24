Sudamericano Femenino Sub 20: Paraguay ante Argentina, por acercarse al Mundial

El encuentro entre la Albirroja y la Albiceleste tendrá lugar en el estadio del Centro de Alto Rendimiento Femenino (Carfem), en Ypané, a partir de las 22:00.

Paraguay llega a esta cuarta ronda del Hexagonal final del campeonato con cuatro puntos y ocupando el tercer lugar de la clasificación, producto de una derrota ante la selección ya clasificada al Mundial, Brasil (1-3), un triunfo frente a Venezuela (2-0) y un empate con Colombia (1-1).

Por su parte, a Argentina no le fue bien en esta parte final del torneo, con un empate con Venezuela (2-2) y dos derrotas consecutivas frente a Ecuador (1-0) y Brasil (4-0), respectivamente.

En caso de que las chicas logren un triunfo, tendrán prácticamente asegurado el boleto al Mundial, ya que llegará a los 7 puntos con tan solo tres en juego en la última ronda del sábado.