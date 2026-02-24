Vilajoana reivindica el liderazgo y los valores como ADN eterno del Barça en su libro

Bajo el título "L'Onze ideal del Barça que estimem" (El once ideal del Barça que amamos), el empresario catalán estructura la obra en once capítulos, cada uno vinculado a una posición de un once tipo.

Cada demarcación del terreno de juego se asocia a una cualidad concreta, un adjetivo que, según ha explicado desde su sede electoral en la Avenida Diagonal 682 de la capital catalana, nace de su experiencia tanto sobre el césped como en los despachos, dibujando así "once maneras de interpretar un equipo".

Vilajoana, que fichó por el Barça con 18 años, subrayó que todos esos valores deben compartirse entre todos los integrantes del equipo, más allá de la posición específica.

"Un líder comprometido no se tiene en cuenta a sí mismo y el liderazgo debe ser transdireccional, crecer y evolucionar", ha apuntado.

El precandidato ha defendido que no se trata de "un libro de ciencia ficción", sino de una obra que podrá leerse "dentro de seis años y seguirá siendo actual", porque rehuye planteamientos coyunturales.

Asimismo, el empresario ha negado que su publicación responda a una estrategia electoral: "No es un libro para buscar votos, es un libro que habla de valores y de liderazgo ligados a once posiciones del campo", ha precisado, recordando que su lanzamiento en plena carrera electoral se ha hecho pensando en el próximo Sant Jordi.

Durante la presentación, Vilajoana ha tenido palabras de recuerdo para su familia: "Mis padres me inculcaron esos valores", ha dicho emocionado. Además, ha señalado que todos los beneficios de la obra se destinarán a la fundación Rubricatus, dedicada a promover la integración social efectiva de las personas con discapacidad.

El precandidato ha insistido en que su libro pretende servir como guía para los jóvenes futbolistas, para que comprendan que "no basta con ser bueno con los pies; también hay que serlo con la cabeza y actuar siempre desde principios sólidos", además de transmitir su experiencia acumulada.

"La experiencia no se compra ni se estudia, se tiene o no se tiene, y yo quiero compartir la mía con quienes se están formando en el club", ha agregado el aspirante, quien ha señalado que estos valores también conforman su proyecto deportivo y social para el FC Barcelona.

Por otra parte, Vilajoana ha evitado pronunciarse sobre la presencia de Hansi Flick, técnico del primer equipo azulgrana, en la presentación del libro de Joan Laporta, el presidente saliente y también precandidato. "Los adultos toman sus propias decisiones", ha apuntado.

Asimismo, se ha abstenido de comentar el posible trasfondo que este lunes Laporta mencionó en relación con la denuncia presentada por un socio contra él por, entre otros delitos, blanqueo de capitales y presunto cobro de comisiones indebidas.

"No tengo ni idea de si hay una candidatura detrás de la denuncia de Laporta. En esta vida, quien la haga que la pague. La justicia no entiende de buenos ni malos momentos; actúa cuando tiene que actuar. Cada uno debe responder ante su conciencia; la transparencia no tiene límites y es atemporal", ha subrayado.

Finalmente, sobre la posibilidad de una candidatura unitaria, tras un sondeo publicado por El Periódico que situaba la suma de intención de voto de las tres precandidaturas alternativas a Laporta en un 34,4%, frente al 29,6% del expresidente, Vilajoana no cierra la puerta y ha señalado que tomará decisiones "en base a lo que sea mejor para el club".