Cuarta ronda en Uruguay que contempla el clásico

El domingo, el estadio Gran Parque Central será testigo de un juego que encontrará a Nacional y Peñarol en momentos similares: afrontarán el partido tras sumar victorias que les permitieron dejar atrás una segunda etapa en la que los dos perdieron puntos.

Nacional será local y afrontará el encuentro con un once en el que una de las principales dudas pasa por la presencia de Nicolás López.

El atacante por el momento no fue titular, aunque en esta oportunidad podría jugar desde el comienzo en lugar de Maximiliano Silvera. Además, Camilo Cándido se prepara para jugar desde el inicio por primera vez luego de haberse perdido por una lesión el partido frente a Progreso del pasado fin de semana.

Del otro lado, Peñarol jugará el clásico impulsado por una gran victoria ante Deportivo Maldonado con remontada incluida. Más allá de esto, el once no está confirmado y algunas de las dudas pasan por la presencia del lateral Diego Laxalt y el atacante Luis Miguel Angulo, reemplazados el pasado fin de semana antes del comienzo del segundo tiempo. En caso que ambos pasen al banquillo, sus lugares podrían ser ocupados por Maximiliano Olivera y Leandro Umpiérrez.

También el domingo, Liverpool recibirá a Cerro Largo con la misión de levantar cabeza tras haber sido eliminado de la Copa Libertadores por el colombiano Independiente Medellín.

Un día antes, Central Español recibirá a Montevideo Wanderers y buscará seguir con su paso perfecto. El equipo de Pablo de Ambrosio ganó los tres partidos que disputó y lidera en Apertura.

También se jugarán el sábado los partidos Albion-Racing y Danubio-Progreso, mientras el viernes se enfrentarán Cerro y Boston River. En tanto, el Montevideo City Torque-Defensor Sporting abrirá este jueves una cuarta ronda que promete ponerle condimento al Apertura.

El programa

Jueves, 20:00: Montevideo City Torque-Defensor Sporting.

Viernes, 20:00: Cerro-Boston River.

Sábado, 17:00: Danubio-Progreso. 20:00: Central Español-Montevideo Wanderers. 21:45: Albion-Racing.

Domingo, 19:30: Nacional-Peñarol. 21:45: Liverpool-Cerro Largo.

Lunes, 20:00: Maldonado-Juventud Las Piedras. EFE