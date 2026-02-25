Eric Bailly, seria duda para el Real Oviedo-Atlético de Madrid de este sábado

El defensa, titular en cuatro de los ocho partidos que ha dirigido el uruguayo Guillermo Almada desde su llegada al Real Oviedo, ha entrenado martes y miércoles en el gimnasio y su participación este sábado todavía es una incógnita.

El sustituto de Bailly sería Dani Calvo, ya que David Costas, seguramente el defensa más regular del equipo azul en la presente temporada, se está recuperando de su lesión muscular.

El recién renovado Calvo ha jugado 9 partidos este curso, pero todavía no ha disputado ni un solo minuto a las órdenes de Almada.

Almada ya sabe que sí podrá contar con Alberto Reina este sábado, ya que el pisotón recibido ante la Real Sociedad solo se quedó en un susto y no reviste gravedad; sigue siendo baja el centrocampista inglés Ovie Ejaria, todavía en un proceso de recuperación que le tiene sin jugar en partido oficial desde principios de diciembre.

El Real Oviedo, colista de Primera División con 17 puntos, a ocho de la permanencia y con un partido menos, espera que el Carlos Tartiere presente este sábado una de las mejores entradas de la temporada, contando también con la numerosa presencia de aficionados colchoneros.