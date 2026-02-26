Deco y Bojan firman por 'Defensem el Barça', la candidatura de Laporta

"El Barça es un club democrático y yo estoy aquí como socio. Y como socio tengo derecho a votar y darle la firma a quién desee, como todos los demás", ha declarado Deco a la salida de la sede electoral de Laporta.

El ejecutivo azulgrana ha recordado que dejó "muchas cosas" para embarcarse en el proyecto deportivo que el presidente saliente arrancó en su anterior mandato y que espera que Laporta gane las elecciones para seguir con él.

"Era un proyecto de reconstrucción y ahora estamos en la fase de consolidación. Sinceramente espero que las cosas salgan bien y, sino, ya veremos, pero yo no soy lo más importante; lo más importante es el Barça", ha apuntado.

Deco y Bojan han acudido a la sede de la calle Provença para apoyar la candidatura de Laporta después de que el entrenador del primer equipo, Hansi Flick, también le diera su firma hace unos días, aunque de forma más discreta en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Un minuto ante de que llegara Laporta, curiosamente ha pasado por la puerta de su sede, Víctor Font, su principal rival en las urnas y que se dirigía a otro acto cercano de su propia candidatura, ante la mirada de sorpresa de los medios de comunicación que esperaban la llegada de Deco y Bojan.

Posteriormente el directo deportivo ha valorado también la lesión del centrocampista Frenkie de Jong, que estar entre cinco y seis semanas de baja por un rotura del bíceps distal de la pierna derecha.

"Un mal momento", ha considerado, porque se produce en una fase clave de la temporada: "Frenkie está a un nivel muy alto y lo echaremos de menos seguro, pero ya hemos superado otras lesiones y esta es una más".

Por otra parte, Deco se ha desmarcado del posible interés del club por el delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez, argumentado que "en febrero no hay nadie que esté firmando jugadores y hablando de fichajes".

"Hay muchos jugadores que nos gustan, pero a día de hoy tenemos dos delanteros. Ferran (Torres) se han convertido en un '9' desde la llegada de Flick hace dos temporadas, tiene gol y buenos números, y Robert (Lewandowski) sigue siendo un jugador importante para nosotros y esta al final de su contrato. Todavía no es el momento para tomar decisiones", ha reflexionado.

Este viernes, Deco vivirá el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones, donde el Barcelona puede quedar emparejado con el Newcastle inglés o el PSG francés. El director deportivo del conjunto azulgrana cree que "a estas alturas no se puede escoger y los dos tienen su dificultad".

"Son dos equipos distintos. El PSG es un equipazo, con jugadores de un nivel muy alto, y con el Newcastle ya vivimos allí un partido duro y difícil", ha argumentado.

Pero antes de los octavos de Champions al equipo le espera la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, al que intentará remontar el 4-0 de la ida, "un resultado duro", ha admitido Deco quien, sin embargo, alberga alguna esperanza. "Este equipo ya ha demostrado que puede superar momentos difíciles", ha sentenciado.