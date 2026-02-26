Diego Gómez y el noble gesto con Gustavo Caballero en Inglaterra

El oriundo de la compañía Mburica Reta manifestó su satisfacción por la aparición de otro exponente paraguayo en el entorno competitivo de Inglaterra. Al respecto, recordó el vínculo cercano que mantienen tras haber compartido vestuario en el seleccionado nacional: “Jugué con él en los Juegos Olímpicos de 2024; cuando llegó aquí, le envié un mensaje para ponerme a disposición”.

El volante del Brighton subrayó que mantiene un contacto fluido con Caballero para acompañarlo en su proceso de adaptación al estilo de vida y al ritmo del fútbol inglés, dejando en claro su rol de referente para los compatriotas que dan el salto a Europa: “Le dije que aquí siempre tendrá un compañero y que, si puedo ayudarlo, siempre estoy disponible para cualquier jugador paraguayo que venga aquí. Es muy bueno ver a otro paraguayo por acá, su liga es muy competitiva”.

Más allá del auspicioso arranque individual de Caballero, el contexto colectivo presenta un reto mayúsculo. El Portsmouth se encuentra actualmente en una situación deportiva delicada, luchando por la permanencia en la Championship, en la que por ahora se encuentra fuera de la zona de descenso, pero a solo cinco puntos de la zona roja. El equipo del sur de Inglaterra necesita repuntar con urgencia para sostener la categoría, una misión en la que el desequilibrio y el aporte goleador del paraguayo será fundamental en el tramo final de la temporada.