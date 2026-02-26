El Benfica desmiente que Prestianni haya reconocido el insulto racista a Vinicius

Según la entidad de las “Águilas”, Prestianni se dirigió al vestuario para expresar su arrepentimiento por lo sucedido en el campo, pero subrayando su inocencia en cuanto a actos de discriminación: “Pidió disculpas a sus compañeros por el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid, lamentando la magnitud y las consecuencias del mismo y asegurando a todos, como lo ha hecho desde el primer momento, que no es racista”.

Con este escrito, el Benfica busca desmentir “de manera categórica” las versiones periodísticas que circularon en las últimas horas, las cuales afirmaban que el jugador había reconocido ante los responsables de la institución haber proferido insultos racistas contra el delantero brasileño.

El conflicto se originó durante el primer duelo del ‘playoff’ de la UEFA Champions League. Tras anotar el único tanto del encuentro, Vinícius denunció ante el árbitro haber sido blanco de ataques racistas por parte del juvenil argentino.

A raíz de esta acusación, la UEFA determinó una suspensión provisional de un partido para Prestianni. Esta sanción le impidió estar presente en el encuentro de vuelta disputado el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu. En dicho compromiso, el equipo dirigido por José Mourinho cayó por 2-1, resultado que sentenció la eliminación del conjunto portugués de la máxima competición europea.

Fuente: EFE