26 de febrero de 2026 - 19:18

El Benfica desmiente que Prestianni haya reconocido el insulto racista a Vinicius

SL Benfica's Argentine forward #25 Gianluca Prestianni hides his mouth while arguing with Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior who complained about alleged racists insults during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg football match between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio da Luz in Lisbon on February 17, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
El SL Benfica emitió un comunicado oficial este jueves para aclarar la situación de su extremo argentino, Gianluca Prestianni, tras los incidentes ocurridos en Lisboa durante el partido de ida ante el Real Madrid. El club luso confirmó que el futbolista pidió perdón a sus compañeros, aunque fue tajante al negar cualquier admisión de culpabilidad respecto a supuestos insultos racistas contra Vinícius Júnior.

Por ABC Color

Según la entidad de las “Águilas”, Prestianni se dirigió al vestuario para expresar su arrepentimiento por lo sucedido en el campo, pero subrayando su inocencia en cuanto a actos de discriminación: “Pidió disculpas a sus compañeros por el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid, lamentando la magnitud y las consecuencias del mismo y asegurando a todos, como lo ha hecho desde el primer momento, que no es racista”.

Con este escrito, el Benfica busca desmentir “de manera categórica” las versiones periodísticas que circularon en las últimas horas, las cuales afirmaban que el jugador había reconocido ante los responsables de la institución haber proferido insultos racistas contra el delantero brasileño.

El conflicto se originó durante el primer duelo del ‘playoff’ de la UEFA Champions League. Tras anotar el único tanto del encuentro, Vinícius denunció ante el árbitro haber sido blanco de ataques racistas por parte del juvenil argentino.

A raíz de esta acusación, la UEFA determinó una suspensión provisional de un partido para Prestianni. Esta sanción le impidió estar presente en el encuentro de vuelta disputado el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu. En dicho compromiso, el equipo dirigido por José Mourinho cayó por 2-1, resultado que sentenció la eliminación del conjunto portugués de la máxima competición europea.

Fuente: EFE