Palmeiras y São Paulo lideran el Brasileirão

En un buen partido con ocasiones en ambas porterías, el Verdão se valió de un gran inicio para sumar los tres puntos, con un gol de penalti de Vitor Roque y un bonito tanto de Allan, ambos antes del primer cuarto de hora. El argentino Lucho Acosta, en la primera mitad, redujo para un Flu que rozó el empate pero que acabó encajando su primera derrota.

A más de Gómez, también estuvo de titular el naturalizado paraguayo Maurício Magalhães e ingresó al minuto 70 Ramón Sosa, en reemplazo de Vitor Roque.

Gana con suplentes

Empatado a puntos con el Palmeiras en el liderato se encuentra el São Paulo, que ganó 0-1 en su visita al Coritiba, gracias a un tanto de penalti en la segunda mitad de Cauly, recién contratado del Bahía.

En Belo Horizonte, con la presencia del seleccionador Carlo Ancelotti, el extécnico nacional brasileño Tite sigue con su futuro en el banquillo del Cruzeiro pendiente de un hilo al no poder pasar del empate a 1 contra un Corinthians que jugó con muchos reservas.

El Cruzeiro es antepenúltimo y podría terminar la jornada como colista si Santos y Vasco empatan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con la presencia en la grada de su nuevo técnico, el argentino Eduardo Domínguez, el Atlético Mineiro sigue sin arrancar y perdió 2-1 contra el Gremio.

El peruano Erick Noriega y Marlon marcaron para un Gremio, que sube a la octava plaza, mientras que Victor Hugo anotó para un Galo que no conoce la victoria.