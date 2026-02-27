Champions League: Del sorteo, dos partidos entre “cuatro favoritos”

El resto de emparejamientos son: Galatasaray-Liverpool, Atalanta-Bayern Múnich, Newcastle-Barcelona, Atlético de Madrid-Tottenham, Bodo/Glimt-Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen-Arsenal.

Con seis equipos ingleses en el bombo (de un total de 16 participantes) y 3 españoles, era fácil predecir que habría algún enfrentamiento entre clubes de los más poderosos campeonatos en Europa y finalmente los tres representantes de LaLiga tendrán rivales de la Premier League.

En la fase de liguilla ya hubo diez partidos con equipos de estas dos ligas y en solo una ocasión el representante español derrotó al inglés: fue en la primera jornada, cuando el Barça se impuso 2-1 en la cancha del Newcastle, precisamente su rival en octavos.

El club azulgrana tuvo suerte, ya que el otro rival que le podría haber tocado era el PSG y, además, quedó en la parte baja del cuadro, a priori mucho menos potente que la parte superior.

El rival del Barcelona en cuartos podría ser el Atlético de Madrid o el Tottenham y el rival en semifinales el Arsenal, que fue el equipo que acabó primero en la liguilla, con un pleno de ocho victorias.

Real Madrid y City volverán a enfrentarse por octava ocasión desde 2012. En el último precedente, también en la liguilla de este año, el equipo de Pep Guardiola venció por 2-1 en el Bernabéu. Al vencedor le esperará en cuartos el ganador de la eliminatoria entre Atalanta y Bayern.