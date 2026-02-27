Real Madrid vs. Manchester City y los otros cruces de octavos de Champions

La UEFA estableció los enfrentamientos de octavos de final de la Champions League: París Saint-Germain vs. Chelsea, Galatasaray vs. Liverpool, Real Madrid vs. Manchester City, Atalanta vs. Bayern Múnich, Newcastle vs. Barcelona, Atlético Madrid vs. Tottenham, Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen vs. Arsenal.

La llave de los 16 mejores mantiene el tradicional formato de partidos de ida y vuelta, que están programadas para el 10-11 y 17-18 de marzo. Por su parte, los clasificados disputarán los cuartos de final el 7-8 y 14-15 de abril. Las semifinales serán el 28-29 de abril y 5-6 de mayo, mientras que la final, en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, el sábado 30 de mayo.

¿Cómo serán los cruces en cuartos?

Los cruces en la próxima instancia del torneo de clubes más importante del viejo continente también están definidos: PSG vs. Chelsea ante Galatasaray vs. Liverpool; Real Madrid vs. Manchester City contra Atalanta vs. Bayern Múnich; Newcastle vs. Barcelona frente a Atlético Madrid vs. Tottenham; y Bodo/Glimt-Sporting vs. Bayer Leverkusen-Arsenal.