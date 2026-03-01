Mourinho dice que si Prestianni es culpable, no volverá a jugar con él

“La presunción de inocencia es un derecho. Pero tengo que poner muchos ‘si’ por delante (...) Como ciudadano, rechazo cualquier forma de prejuicio o de idiotez. Si, y repito, si mi jugador no ha respetado estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera con un entrenador llamado José Mourinho y en un club como el Benfica ha acabado”, declaró el técnico José Mourinho en conferencia de prensa sobre el caso de racismo en el que está involucrado el argentino Gianluca Prestianni.

Suspendido temporalmente por la UEFA tras ser acusado por varios jugadores del Real Madrid de haber insultado al brasileño Vinícius llamándolo “mono” en el partido de ida de la Liga de Campeones en Lisboa, Prestianni, que niega las acusaciones, no pudo disputar el partido de vuelta del playoff de acceso a octavos de final de Champions, ganado 2-1 por el Real Madrid, que eliminó al Benfica.

La eliminatoria estuvo marcada por los hechos ocurridos en Lisboa. Tras marcar el único gol del partido, Vinícius lo celebró con un baile en un córner y luego denunció que recibió insultos racistas por parte de Prestianni, aunque no existen imágenes que puedan confirmarlo porque el argentino se tapó la boca con la camiseta cuando tuvo el entredicho con el brasileño.

Pese a no existir pruebas concluyentes, la UEFA decidió suspender cautelarmente a Prestianni, algo que fue celebrado por el centrocampista francés del Real Madrid Aurélien Tchouaméni como una victoria “contra el racismo”.

Hasta ahora, el Benfica siempre defendió al volante argentino asegurando que “no es racista” y que había presentado disculpas por el incidente a sus compañeros. Tras ese partido de ida, en el que también acabó expulsado, Mourinho pareció justificar la actitud de Prestianni y acusó a Vinícius de haber provocado a los jugadores y la afición portuguesa con su celebración. AFP