Rotura de ligamento cruzado y final de temporada para Emre Can

“Borussia Dortmund deberá estar sin Emre Can por largo tiempo. El capitán del BVB se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda durante el partido de la Bundesliga contra el Bayern Múnich y estará varios meses de baja”, explicó el club de la cuenca del Ruhr en un comunicado.

“La lesión de Emre es muy difícil de asimilar. No sólo para él, sino para todos nosotros. Es nuestro capitán, siempre se pone al servicio del equipo y es un elemento importante de nuestro club”, lamentó el director deportivo del BVB, Sebastian Kehl.

La temporada de Emre Can está terminada ya que para ese tipo de lesiones, la duración de la indisponibilidad es de al menos seis meses.

En el Klassiker perdido por el Dortmund el sábado 3-2, Can se lesionó durante una carrera con Konrad Laimer en el minuto 38. Luego de varios minutos siendo atendido, el internacional alemán recuperó su plaza sobre el terreno de juego, pero finalmente tuvo que ser sustituido por Rami Bensebaini en el tiempo añadido del primer tiempo.

Convocado para la Eurocopa 2024, Emre Can tenía pocas opciones de participar en el Mundial 2026, que se disputa del 11 junio al 19 julio en Canadá, Estados Unidos y México. AFP