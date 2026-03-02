Mauricio, dispuesto a “tener la honra” de vestir la camiseta de Paraguay o Brasil

Tras el encuentro, Maurício fue consultado sobre su proceso de nacionalización y la posibilidad de defender la camiseta de Paraguay o Brasil. El futbolista explicó que la decisión nació de sus raíces familiares y que se encuentra abierto a los desafíos que el destino le depare. “Sé que tengo esa doble nacionalidad, hace tiempo que vengo tramitando eso y lo hice por cuenta propia, junto con mi padre y mi familia; tenemos una parte de la familia allá (Paraguay). Quedo a disposición, pero primero tengo que hacer un trabajo bien hecho aquí en el Palmeiras”.

Añadió además su postura ante un eventual llamado de cualquiera de los dos seleccionados a los que tiene la posibilidad de representar: “Si algún día tengo la honra de poder vestir la camiseta de la Selección Paraguaya o la de la Selección Brasileña, estaré dispuesto. Sé que tengo que hacer un excelente trabajo aquí, tengo que estar enfocado aquí, y el futuro pertenece a Dios, veremos qué pasa".

Maurício sobre a possibilidade de Seleção:



❝Eu sei que tenho essa dupla nacionalidade. Já vinha, há um tempo, tratando disso e fiz por conta própria, junto com o meu pai e com a minha família — a gente tem uma parte lá — e fico à disposição.



Tenho que fazer o meu trabalho bem… pic.twitter.com/6RPRdnu1Vf — Twit Palmeiras (@twitpalmeiras) March 2, 2026

El volante ofensivo atraviesa un momento dulce con las redes, sumando ya tres anotaciones en lo que va de la temporada. Curiosamente, el São Paulo se ha convertido en su víctima predilecta: ya le había marcado en la quinta ronda de esta misma competencia y repitió la dosis ayer. A estos festejos se le suma el gol convertido ante Vitória por la segunda ronda del Brasileirão Serie A.

El equipo dirigido por Abel Ferreira ya conoce a su próximo rival. Se enfrentará en la final al Grêmio Novorizontino, equipo del Brasileirão Serie B que llega como la gran sorpresa tras eliminar a los gigantes paulistas. El cronograma para definir al campeón ya está establecido con el primer partido para este miércoles, mientras que el desquite final tendrá lugar el próximo domingo.