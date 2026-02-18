Maurício Prado asegura que tiene un “lazo muy fuerte” con Paraguay

Maurício explicó detalladamente el origen de su conexión con Paraguay, la cual proviene de su línea paterna y se remonta a la historia de su abuela y la crianza de su progenitor. Al respecto, el jugador señaló: “Mi padre... tenemos una parte de la familia que es paraguaya. Mi difunta abuela, por parte de padre, era paraguaya. Mi padre nació en Brasil, pero se fue de bebé para allá y pasó toda su infancia y adolescencia en Paraguay; tuvo que volver a Brasil para trabajar”.

Esta biculturalidad estuvo presente en su hogar desde siempre, permitiéndole mantener un pie en ambos países: “Así que él ya tenía... nosotros tenemos una parte de su familia allá. Tenemos algunas raíces allí, tanto en Brasil como en Paraguay. Desde el año pasado, por una cuestión familiar y por iniciativa propia, ya veníamos realizando este trámite de documentación y todo lo demás”.

#SelecciónParaguaya | 🗣️"UNA PARTE DE MI FAMILIA ES PARAGUAYA"



Mauricio Prado, futbolista de Palmeiras, habló sobre su proceso de nacionalización y cuándo tomó la decisión 🇵🇾



🎙️"Mi padre... tenemos una parte de la familia que es paraguaya. Mi difunta abuela, por parte de… pic.twitter.com/QTK0PkUjSX — ABC Deportes (@ABCDeportes) February 18, 2026

El papel de Gustavo Gómez y su futuro deportivo

El volante no ocultó que la presencia de Gustavo Gómez, capitán de la Albirroja y compañero suyo en el Palmeiras, fue fundamental para agilizar los procesos y entender el camino a seguir para ser elegible por la APF. “Luego, por supuesto, hablé con Gustavo Gómez; él me ayudó en este proceso, en este camino de cómo hacerlo, de poder ayudarme realmente. La noticia acaba de salir ahora, pero hemos estado detrás de esto desde el año pasado. Estoy muy feliz de que haya salido porque es una opción más que tenemos”.

Finalmente, Maurício se mostró consciente de que la nacionalización es solo el primer paso. Su llegada al equipo dirigido actualmente por Gustavo Alfaro dependerá exclusivamente de su rendimiento en el exigente Brasileirão: “Claro que tengo que hacer mi trabajo muy bien aquí en el Palmeiras para poder tener esa oportunidad, pero siempre pensando en que, como dije, también tengo parte de mi familia allá, así que tenemos ese lazo muy fuerte”.

