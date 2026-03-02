Tres futbolistas paraguayos en Irán, ante la incertidumbre del conflicto bélico

Mario Nicolás Otazú Vera (29 años), Diego Joel Torres Garcete (23) y Mauro Andrés Caballero Aguilera (31) son jugadores del Chadormalu SC, club que compite en el campeonato de la Federación de Fútbol de Irán.

Otazú, extremo izquierdo, ya lleva disputados 19 partidos, anotando dos goles y una asistencia. Mario llegó al club en agosto del 2025 y tiene contrato hasta junio de este año.

Torres está desde enero de este año y también fenece su contrato en junio de este año. Diego Joel, en cuatro partidos jugados, pudo marcar dos goles y realizar dos asistencias.

Por su parte, Caballero fue el último en sumarse al Chadormalu, en febrero de este año y su contrato inicial va hasta el 30 de junio, al igual que los demás compatriotas. Maurito también pudo disputar dos partidos y tiene un gol en su haber.

El objetivo y prioridad de nuestros compatriotas en este momento es poder abandonar el país y ponerse en resguardo hasta que la situación retorne a la calma.

Pendiente, La Finalissima

En el mundo del fútbol, está en duda La Finalissima, el duelo entre los campeones de Europa y América, que deberían disputar las selecciones de España y Argentina en el estadio de Lusail (Catar) el próximo día 27 de marzo.

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán, expresó: “Con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial, pero son los dirigentes deportivos los que deben decidir al respecto”.